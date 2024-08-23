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Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве: Зеленский раскрыл детали

Страны будут усугублять сотрудничество в сферах медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры

сегодня, 15:22
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Кравцев Сергей

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами. Они касаются медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве: Зеленский раскрыл детали

Встреча Президента Украины с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Фото - сайт Офиса президента Украины

"На сегодняшний день мы согласовали со стороной наших сегодняшних гостей, с Индией согласовали четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией", — сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что это медицинская область, сотрудничество в аграрном направлении, гуманитарные отношения и культура.

"И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", — подчеркнул президент.

Известно, что Украина и Индия согласовали: Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по поводу индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации эффективности развития общин. Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности; Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы. Меморандум о взаимопонимании между государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

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