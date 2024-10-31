Украина и Финляндия начали сотрудничество по улучшению качества воздуха

Украина совместно с Финляндией запустила новый проект UFAIR, направленный на улучшение качества воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

качество воздуха. Фото из открытых источников

Светлана Гринчук отметила, что реализация этого проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства защиты окружающей среды Украины с Финским метеорологическим институтом, которое продолжается уже с 2017 года. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиона евро, а финансовую поддержку оказывает Министерство иностранных дел Финляндии.

Проект UFAIR призван укрепить систему управления качеством воздуха в Украине, обеспечить ее соответствие стандартам ЕС и улучшить оперативность реагирования на экологические вызовы. В частности, благодаря новому оборудованию и экспертной помощи из Финляндии, украинские специалисты получат возможность мониторить состояние воздуха во время чрезвычайных ситуаций, таких как пожары или вражеские обстрелы, и более точно прогнозировать экологические риски.

К реализации проекта привлечены такие учреждения как Укргидрометцентр, КГГА, Ивано-Франковский городской совет, Ивано-Франковская облгосадминистрация, Сумская и Львовская облгосадминистрации, что позволит охватить широкие регионы Украины.

Светлана Гринчук также отметила значимость партнерства с финскими коллегами по развитию экологической политики Украины.

"Совет очередной встречи с финскими партнерами и практическим шагам поддержки Украины. Окружающая среда не имеет границ. Такова философия нашего экологического трека в мире. И это честь для нас – иметь союзников, разделяющих эту философию словом и делом. Благодарю Финляндию за колоссальную помощь в развитии экологического трека Украины на мировой арене. Рада, что наше сотрудничество с финскими экспертами получило новую страницу развития незадолго после визита в Хельсинки", — отметила Светлана Гринчук.

Напомним, Украина делает важный шаг по улучшению экологической ситуации и внедрению инновационных решений для мониторинга качества воздуха благодаря сотрудничеству с Италией. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и посол Итальянской Республики Карл Формоза обсудили возможности партнерства между двумя странами в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата.