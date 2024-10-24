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Украина и ЕС: новые шаги по интеграции энергетических рынков

Министерство энергетики обсудило развитие возобновляемых газов и реформы рынка газа на встрече с Европейской Комиссией

сегодня, 16:58
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Амбарцумян Анна

Отмечая важные шаги по интеграции энергетических рынков, Министерство энергетики Украины и представители Европейской Комиссии провели продуктивную встречу 23 октября, на которой обсудили реализацию Дорожной карты по интеграции рынков электроэнергии. В рамках диалога был одобрен план развития возобновляемых газов и намечены дальнейшие меры по реформированию газового рынка.

Украина и ЕС: новые шаги по интеграции энергетических рынков

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак подчеркнул, что рост числа встреч свидетельствует об укреплении интеграционных отношений между Украиной и ЕС. "Мы ожидаем, что общий мониторинг будет способствовать успешному объединению рынков", — отметил он, отмечая важные достижения Украины в реформировании электроэнергетики, в частности имплементации REMIT и присоединении НЭК "Укрэнерго" к европейскому ITC-механизму.

Заместитель генерального директора генерального директората по энергетике Еврокомиссии Мехтильд Версдорфер отметила, что Украине удалось добиться значительного прогресса в реализации европейского энергетического законодательства. Участники встречи также обсудили подготовку законопроекта об имплементации Интеграционного пакета в сфере электроэнергии, необходимого для дальнейшего объединения рынков "на сутки вперед".

Кроме того, участники согласовали Дорожную карту выполнения Меморандума о стратегическом партнерстве в сферах биометана, водорода и других синтетических газов. "У Украины уже есть первые производители биометана, которые планируют экспорт в ЕС", — отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник, призывая к оперативному включению в Единую базу данных ЕС.

В завершение участники встречи договорились о разработке Дорожной карты по реформированию и либерализации рынка газа, а также обсудили процедуру избрания членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Во встрече приняли участие представители разных украинских министерств, Директоратов Европейской Комиссии, а также энергетических компаний.

Рабочая группа высокого уровня по вопросам энергетических рынков начала свою деятельность 27 октября 2021, сосредотачивая усилия на рыночных реформах для интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.



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Источник: https://mev.gov.ua/novyna/minenerho-ta-yevrokomisiya-uzhodyly-podalshi-plany-shchodo-intehratsiyi-enerhetychnykh
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