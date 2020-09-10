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Украина хочет возобновить пассажирское авиасообщение с Израилем

Прямые перелеты между Украиной и Израилем остановили из-за карантина

сегодня, 10:59
Автор:

Виолетта Комаровская

Украина планирует укреплять отношения с Израилем сразу в нескольких сферах: дипломатической, политической и военной. Кроме того - хочет восстановить прямое пассажирское авиасообщение. Об этом рассказал Владимир Зеленский в интервью изданию "The Jerusalem Post", сообщает Офис президента. 

Украина хочет возобновить пассажирское авиасообщение с Израилем

Пассажирское авиасообщение. Фото: azadliq.az

Пассажирские самолеты напрямую с Украины в Израиль сейчас не летают. С началом пандемии и карантина рейсы отменили. Владимир Зеленский надеется, что вскоре эту ситуацию удастся исправить, а рейсы снова появятся в расписании украинских аэропортов.

"Я бы очень хотел, чтобы получилось возобновить нормальное пассажирское сообщение между нашими странами. Это будет возможно, как только ситуация с коронавирусом позволит нам это сделать. В частности, многие паломники ждут возможности посетить Умань, пусть и немного позже. И мы с нетерпением будем их ждать", - отметил Владимир Зеленский. 

Кроме того, по мнению президента, страны должны усилить сотрудничество в военной сфере.

"Технологии, которые есть в Израиле, могут сыграть большую роль в сфере защиты наших граждан", - уверен глава государства. 

При этом, по словам президента, Израиль уже сейчас поддерживает Украину и выступает за поддержку суверенитета страны.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Израиль отправит в Украину своих полицейских.


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