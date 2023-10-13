Украина готовится к цифровой переписи населения: плюсы и минусы такой идеи

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уверяет, что в стране всё готово к тому, чтобы провести перепись населения с применением различных современных цифровых средств для верификации и формирования реестров. Как относитесь к идее о цифровой переписи населения? Какие плюсы и минусы есть подобного демографического замера? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина готовится к цифровой переписи населения. Фото: из открытых источников

Идея цифровой переписи населения очень неплохая, но есть ряд вопросов

Доктор философских наук, президент Киевского международного института социологии (КМИС), профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто поделился таким мнением:

"Сама по себе идея цифровой переписи населения очень неплохая. Но есть сомнения, что это можно осуществить. Впрочем, информации о том, как будет проводиться перепись, недостаточно, чтобы можно было сказать что-то определенное. Неясно также, когда она может быть проведена".

По словам профессора, плюсы проведения цифровой переписи состоят в том, что можно существенно ускорить процесс сбора, обработки и анализа данных. Онлайн-формы, поясняет он, могут сделать участие в переписи более доступным и удобным для населения. То же использование цифровых реестров и баз данных позволяет обновлять информацию в реальном времени или с минимальной задержкой.

"Цифровые данные легче интегрировать с другими государственными системами для анализа и планирования. К тому же, цифровой метод может быть менее затратным по сравнению с традиционными методами", – отмечает Владимир Паниотто.

Однако, акцентирует он, возникает множество сомнений по поводу возможности его проведения.

1). Есть сомнения в качестве реестров, которые у нас есть. Даже в странах с хорошими реестрами (США, Германия, Франция) они используются как вспомогательные инструменты – и всё равно проводятся опросы населения (или комбинация реестров и опросов), подчеркивает эксперт.

2). Использование приложения Дія не решает проблем. По данным опроса КМИСа, проведенном в сентябре 2022 по заказу Программы развития ООН при поддержке Швеции и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины, Дію использует 52% населения, находящегося на территории, которая контролируется правительством Украины. Причем те, кто пользуется Дією, отличаются по многим характеристикам от тех, кто не пользуется, обращает внимание Владимир Паниотто.

3). Не все граждане могут иметь равный доступ к интернету или цифровым навыкам, что может исключить некоторые группы населения из переписи.

4). Возможно ли вообще проводить перепись во время войны? Как учитывать тех, кто находится на оккупированной территории, тех, кто находится в Европе, США (речь может идти об около 6 млн. человек), тех, кто добровольно или принудительно уехал в Россию (это еще 1-2 миллиона)? Кого из них можно продолжать считать гражданами Украины и включать в перепись? Например, Элла Либанова (академик, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины) считает, что перепись можно будет провести только через несколько лет после войны, акцентирует доктор философских наук.

"В общем, мне кажется, что с применением различных современных цифровых средств для верификации и формирования реестров сейчас можно провести оценку ситуации с некоторыми группами населения, но никак не полноценную перепись населения. Впрочем, повторюсь, информации о том, как будет проводиться перепись недостаточно, чтобы можно было сказать что-то более определенное", – уточняет Владимир Паниотто.

Не совсем ясно, продолжает он, в чём именно будет состоять сотрудничество (правительство якобы готовилось провести перепись вместе с компанией Apple), как именно планируется сам процесс.

"Перепись в США проходила в апреле 2020 года в разгар эпидемии ковида (а в США ситуация была крайне сложной). Главным методом проведения переписи было заполнение анкеты онлайн. Кроме того, тем, кто не заполнил анкету онлайн, отправляли бумажную анкету с предоплаченным конвертом. Возможен был также опрос по телефону. И, разумеется, путем визитов переписчиков, – рассказывает Владимир Паниотто. – В Украине, насколько я знаю, планировалось, что главным методом проведения переписи будет face-to-face интервью переписчиками с помощью планшетов. И дополнительно возможен также опрос онлайн. Может быть, участие Apple будет заключаться в аренде планшетов и помощи с софтом? Или же роль Apple будет состоять в использовании американского опыта онлайн переписи? По-видимому, эти вопросы еще не решены и сейчас обсуждаются".

По мнению эксперта, само сотрудничество – это только позитив.

Что касается рисков онлайн-переписи, тут Владимир Паниотто дает такой ответ:

"Сейчас Интернетом пользуется 75% взрослого населения Украины, вскоре, возможно, это количество дойдет до 80%. Это довольно много. Хочется надеяться, что нас не ожидают новые пандемии. Но появление все новых и новых модификаций вируса и антивакцинаторские настроения уменьшают эту надежду. Ну, онлайн-опросы в условиях эпидемии, безусловно, предпочтительнее. Единственный риск – качество заполнения анкеты несколько хуже. Но в переписи ставятся очень простые вопросы, поэтому я не вижу особых рисков".

Перепись нужна, она может быть электронной, но сейчас для этого точно не время

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко в проведении электронной переписи во время войны видит больше проблем, чем позитива.

"Без переписи – нельзя. Нам важно видеть реальную демографическую картину. Напомню, что последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло около 48 млн человек. Перепись важна для социалки, для экономики, для расчета бюджета. Но цифровая перепись — это не совсем перепись. Особенно, если данными пытаются манипулировать. У нас уже пытались провернуть нечто подобное в 2020 году, – отмечает социолог. – И тогда, согласно данным министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, реальная численность наличного населения, проживавшего на территории Украины на 1 декабря 2019 года (без временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей), составила 37 миллионов 289 тысяч человек. Вот только 4 февраля всё того же 2020-го Украинский центр общественных данных зявил, что все основные цифры из отчета Дубилета (якобы основанного на сведении ряда баз, особой методологии) были получены… простым умножением данных Госстата на коэффициент 0,888".

Понятно, что сейчас та так тупо не сделают, считает Андрей Еременко. Но где гарантия, что цифры также не будут взяты плюс-минус "с потолка"?

"Вторая проблема. Даже если такую перепись постараются сделать нормально (в чём я очень сомневаюсь), у нас из-за войны — очень динамичная ситуация. Люди быстро переезжают с места на место. Кто-то оказался в оккупации, кто-то – за границей, кто-то уже раза три переехал внутри страны. Плюс – имеет место множественная регистрация, когда один и тот же человек зарегистрирован по разным адресам. И количество тех же переселенцев у нас варьируется от 4 до 8 млн, потому что их не удалили из каких-то баз после очередного переезда. В результате такая сложная и дорогая процедура как перепись населения не предоставит нам реальной картины", – уверен эксперт.

Он обращает внимание на еще момент. Если ставка сделана на именно цифровую перепись, надо сводить базы данных. Соответственно, вся информация о вас, которая имеется в разных базах, сведется в одну.

"А что у нас с безопасностью баз данных? Они точно надежно защищены? Везде ли всё построено так умно как в Діє, которая просто переадресовывает те или иные запросы в те или иные структуры? Перепись нужна, она может быть электронной, но сейчас для этого точно не время", – резюмирует Андрей Еременко.

В Украине уже провели цифровую перепись в 2020-м году

Экономический эксперт Даниил Монин также припоминает, что в Украине цифровую перепись как бы провели в 2020-м году. И насчитали тогда 37-38 млн человек.

"Но Укрстат это проигнорировал – и продолжает публиковать, будто нас еще 41 млн человек. Хотя с учетом войны, потерь территорий, выезда миллионов человек – хорошо бы насчитать хотя бы 30 млн человек", – считает эксперт.

По его мнению, если после проведения цифровой переписи Укрстат снова будет публиковать 40-41 млн населения, то тогда такого рода перепись – это деньги на ветер, что особо преступно во время войны.

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