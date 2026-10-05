Украина должна выстоять: епископ Авраамий ошеломил обращением о задачах каждого украинца

Война поставила перед украинским обществом вопрос не только об общих целях государства, но и о личной ответственности каждого. Епископ Бориспольский, викарий Киевской епархии Православной церкви Украины Авраамий призвал украинцев задуматься, что они могут сделать для того, чтобы страна выстояла, а количество жертв войны не росло.

Епископ Авраамий. Фото: из открытых источников

"Нас ждет тяжелая зима. Именно поэтому нам сегодня, как никогда, нужно единство, выдержка и поддержка. Военные и гражданские, мы все сегодня — одна Украина. Сильный Президент — сильная страна. Сильный народ — сильная держава. Пусть Господь дарит Президенту мудрость, нашим защитникам — силу, а всему украинскому народу — есть

Архиерей подчеркнул, что сегодня важно думать, прежде всего, о жизни украинских военных и детей. По его словам, каждый должен задаться вопросом, может ли его собственный вклад помочь еще одному защитнику вернуться домой, а еще одному ребенку избежать трагедии.

"Сегодня каждый из нас должен задать себе вопрос: что я могу сделать для того, чтобы Украина выстояла? Что я могу сделать для того, чтобы еще один наш воин вернулся домой живым? Что я могу сделать для того, чтобы еще один украинский ребенок не стал жертвой этой страшной неоправданной войны?", — заявил Авраамий.

Отдельно епископ обратил внимание на роль церкви в период тяжелых испытаний. Он считает, что он должен помогать людям переживать потери, находить внутреннюю опору и не допустить дальнейшего раскола общества.

"Церковь особенно призвана быть местом, где исцеляются раны, примиряются сердца и рождается надежда", — отметил он.

Авраамий также призвал украинцев не тратить силы на поиски виновных во взаимных оскорблениях. По его мнению, нужно находить то, что способно объединить общество вокруг общей цели — сохранение жизни, поддержки воинов, защиты детей и приближения справедливого мира.

"Нас ждет тяжелая зима. Именно поэтому нам сегодня, как никогда, нужно единство, выдержка и поддержка. Военные и гражданские, мы все сегодня — одна Украина. Сильный Президент — сильная страна. Сильный народ — сильная держава. Пусть Господь дарит Президенту мудрость, нашим защитникам — силу, а всему украинскому народу — есть













Кто такой епископ Авраамий

Авраамий (Лотиш) родился 29 апреля 1985 года во Львовской области в семье священника, а впоследствии его семья переехала в Черкасскую область. Он получил духовное образование, долгое время служил в Черкасской епархии, а в 2018 году стал членом братии Киево-Печерской лавры. В марте 2023 года перешел в ПЦУ и был назначен исполняющим обязанности наместника Лавры. В феврале 2024 года Священный синод ПЦУ избрал его епископом Бориспольским, викарием Киевской епархии, а затем рукоположен в епископский сан.