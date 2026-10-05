Україна має вистояти: єпископ Авраамій приголомшив зверненням про завдання кожного українця

Війна поставила перед українським суспільством питання не лише про спільні цілі держави, а й про особисту відповідальність кожного. Єпископ Бориспільський, вікарій Київської єпархії Православної церкви України Авраамій закликав українців замислитися, що вони можуть зробити для того, щоб країна вистояла, а кількість жертв війни не зростала.

Єпископ Авраамій. Фото: з відкритих джерел

"Нас чекає важка зима. Саме тому нам сьогодні, як ніколи, потрібна єдність, витримка і підтримка. Військові і цивільні, ми всі сьогодні — одна Україна. Сильний Президент — сильна країна. Сильний народ — сильна держава. Нехай Господь дарує Президенту мудрість, нашим захисникам — силу, а всьому українському народу — єдність", — заявив єпископ.

Архієрей наголосив, що сьогодні важливо думати насамперед про життя українських військових та дітей. За його словами, кожен повинен поставити собі питання, чи може його власний внесок допомогти ще одному захиснику повернутися додому, а ще одній дитині уникнути трагедії.

"Сьогодні кожен із нас повинен запитати себе: що я можу зробити для того, щоб Україна вистояла? Що я можу зробити для того, щоб ще один наш воїн повернувся додому живим? Що я можу зробити для того, щоб ще одна українська дитина не стала жертвою цієї страшної невиправданої війни?", — заявив Авраамій.

Окремо єпископ звернув увагу на роль церкви у період важких випробувань. Він вважає, що вона має допомагати людям переживати втрати, знаходити внутрішню опору та не допустити подальшого розколу суспільства.

"Церква особливо покликана бути місцем, де зцілюються рани, примиряються серця і народжується надія", — зазначив він.

Авраамій також закликав українців не витрачати сили на пошук винних у взаємних образах. Натомість, на його думку, потрібно знаходити те, що здатне об’єднати суспільство навколо спільної мети — збереження життя, підтримки воїнів, захисту дітей та наближення справедливого миру.

"Нас чекає важка зима. Саме тому нам сьогодні, як ніколи, потрібна єдність, витримка і підтримка. Військові і цивільні, ми всі сьогодні — одна Україна. Сильний Президент — сильна країна. Сильний народ — сильна держава. Нехай Господь дарує Президенту мудрість, нашим захисникам — силу, а всьому українському народу — єдність", — заявив єпископ.













Хто такий єпископ Авраамій

Авраамій (Лотиш) народився 29 квітня 1985 року на Львівщині в родині священника, а згодом його сім’я переїхала на Черкащину. Він здобув духовну освіту, тривалий час служив у Черкаській єпархії, а у 2018 році став членом братії Києво-Печерської лаври. У березні 2023 року перейшов до ПЦУ та був призначений виконувачем обов’язків намісника Лаври. У лютому 2024 року Священний синод ПЦУ обрав його єпископом Бориспільським, вікарієм Київської єпархії, а згодом він був рукоположений у єпископський сан.