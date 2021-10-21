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Украина должна быть готова: военный командир рассказалоб угрозе вторжения России

Нет никаких гарантий того, что РФ не пойдет на вторжение, считает командующий ССО

21 октября 2021, 22:05
Автор:

Лиля Воробьева

В нашей стране, в каждом регионе — подконтрольному столице или захваченном противником, жители должны быть подготовлены к агрессии — нападении на нашу территорию из Российской Федерации.

Украина должна быть готова: военный командир рассказалоб угрозе вторжения России

Григорий Галаган (фото из открытых источников)

Никто не дает гарантий, что Россия не воплотит свои агрессивные планы в отношении Украины, — сообщил руководитель Сил специальных операций Григорий Галаган, отвечая на вопросы представителей "Украинского центра безопасности и сотрудничества".

По словам высокопоставленного российского военнослужащего, на территории страны почти 130 районов уже в новом районировании, и нет никаких гарантий относительно возможного военного наступления со стороны соседнего государства. Мы должны быть настороже, в каждом нашем регионе.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  близкий друг Путина дал ответ — вернет Россия Крым и Донбасс. Мильярдер, владелец "Межпромбанку", международный инвестор Сергей Пугачев в откровенном интервью журналисту и бизнесмену Дмитрию Гордону высказался, вернет Россия Крым и оккупированную часть Донбасса Украине. Прежде чем ответить на вопрос, вернет Россия Крым и Донбасс Украине, Сергей Пугачев четко ответил, что Крым — это украинская территория, но ответить на такой вопрос действительно сложно, учитывая, что мировое сообщество так проявляет гибкость. Пугачев отметил, в наших реалиях нет уверенности в том, что Россия все-таки ослабнет и вернет Крым Украине. Сергей Пугачев отметил, что он на западе довольно долго и уже понимает, что западное общество очень компромиссное. Пугачев добавил, что он в свое время знал многих президентов Франции, готовил российско-французские встречи, входил в правительственную делегацию и поэтому может с уверенностью сказать, что Франция, как лидер ЕС и Запада, в ущерб себе не будет строить в России демократию.


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Источник: https://uscc.org.ua/galagan/
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