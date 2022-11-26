Украина переживает новый генодцид: почему подобное стало возможным

Каждый год в четвертую субботу ноября (в этот раз – 26-го) в Украине чествуют День памяти жертв Голодоморов. В последнее время всё больше стран начали признавать события 30-х годов прошлого века геноцидом украинцев со стороны советской власти. Нынешний российский режим пошел еще дальше – начав открытый геноцид, стараясь уничтожить украинцев как нацию, а Украину – как государство. На этом, в частности, акцентирует внимание президент Владимир Зеленский. Почему подобное стало возможным в XXI веке? Какие уроки должно извлечь из этого кошмара человечество? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

День памяти жертв Голодоморов. Фото: из открытых источников

Сегодняшние война и геноцид стали возможны потому, что Россия считала Европу слабой, а Украину не воспринимала как независимое государство

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что российская открытая агрессия против Украины стала возможной, потому что после Второй мировой войны произошел огромны цивилизационный разрыв между Европой и СССР.

"Европа сделала ставку на то, чтобы не допустить новой войны. Именно потому 8 мая, когда европейцы, а теперь и мы, отмечаетм День памяти и примирения, основной меседж — "Никогда снова". А не "Можем повторить" и бряцанье оружием, как у россиян. Именно на идеи примирения, не допущения войны были направлены усилия демократических стран, цивилизованных – начиная со школ, университетов и так далее. Делать ставку на дипломатию, на возможность договориться – лишь бы не допустить эскалации. И именно поэтому европейцы нам часто рекомендовали не злить Путина, не злить Россию, лишь бы не допустить войны. В их матрице понимания всё выглядело именно так. При этом сами европейцы надеялись, что с Путиным можно договориться, что Россия не совершит того, что она в итоге совершила", – поясняет аналитик.

Он также отмечает, что европейцы выстраивали геополитику на основе геоэкономики. Это означает, что бизнес – прежде всего, деньги решают всё. Огромные средства инвестировались в глобальные бизнес-проекты. В итоге Россия получила доступ не только к дешевым деньгам для развития сырьевой экономики, но и – к новейшим технологиям, которые потом использовала в военных целях.

"То есть, Запад надеялся, что деньгами можно РФ сдерживать и даже подтолкнуть ее к европейскому будущему. Но Россия как держава, как нация с тотально иным мировоозрением, с больной идеей империализма, воспринимали Европу как приз, который она должна получить. После Второй мировой войны, когда советская армия дошла до Берлина, СССР получил под свой протекторат часть Европы. Но после развала Союза всё это было потеряно. А РФ желала всё вернуть. Потому перед широкомасштабным вторжением в Украину из Москвы звучали меседжи о возвращении НАТО к границам 1997 года и так далее. Кремль надеялся создать некий аналог бывшего соцлагеря, подконтрольный ему", – подчеркивает Тарас Семенюк.

Именно поэтому, акцентирует он, началась масштабная война. С точки зрения ущербной "логики" России — "во имя восстановления исторической справедливости".

"Европейцев это моментально отрезвило, – считает эксперт. – И с марта, когда агрессор был отодвинут от Киева, когда украинцы доказали, что умеют воевать – и будут это делать, пока не деоккупируют все свои территории, нас начали мощно поддерживать. Сегодняшние война и геноцид стали возможны потому, что Россия считала Европу слабой, а Украину не воспринимала как независимое государство. Нашу территорию россияне всегда считали "своей". И будут делать всё, чтобы покорить Украину. Важный момент – в СССР были народы, но не было наций. Нация – это политический термин, говорящий о независимости. О формировании своего мировоззрения, правительства, внешней политики без оглядки на кого-то. Когда Украина начала всё более явно действовать именно как независимое государство, это дико злило Москву. И в итоге привела к открытой войне. Сейчас формирование украинской нации проходит завершающий этап. Потому что независимая нация – это не только о границах, флаге, культуре и так далее. Это еще об умении жить вместе, воевать вместе за единую идею, за свое будущее. И потому мы победим. Мы воюем за свое, в том числе, будущее, в отличие от агрессора, воюющего за идеи прошлого".

Практики уничтожения украинцев, зверства, РФ явно переняла из СССР

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова напоминает, что Украина уже более десятилетия пытается разархивировать Голодомор 32-33 гг – этот исторический период, эту нашу боль, – перед миром. Некоторые сдвиги уже есть, но процесс будет продолжаться.

"Долгое время данная информация являлась большой и ужасной тайна. Сейчас же, когда спал гриф "секретности", эти документы показывают темные стороны, зверства в истории СССР. Причем 46-47 гг также был масштабный геноцид. Речь идет о миллионах умерших вследствие такой целенаправленной политики советских властей, – отмечает эксперт. – Если проводить параллель с днем сегодняшним – РФ часто пытается себя показать правопреемницей СССР. И зачастую действует такими же зверскими методами. При этом правоопреемницей ее считать не совсем верно. Уверена, что со временем мы узнаем, что РФ далеко не всегда законно занимает место СССР – в том же ООН, с тем же имуществом за границей. Всё это еще впереди. Ну, а практики уничтожения украинцев, зверства, РФ явно переняла из СССР. Мы видим это по обращению с военнопленными, по отношению к мирному населению, по фильтрационным лагерям, по депортации. Возвращая свои территории, мы находим массовые захоронения, пыточные. Сейчас РФ развязала откровенный ракетный террор, пытаясь лишить украинцев благ цивилизации. Негативное наследие Советского Союза еще предстоит раскрыть, мир до конца его не знает, но будет узнавать. То же самое касается зверств путинского режима, в том числе, по отношению к собственному населению".

По мнению Александры Решмедиловой, кошмарный опыт Голодомора показывает, что доказать вину – можно, что любая тайна обязательно станет явью. Просто нужно время. Иногда – много времени. Так что и Россию, уверена она, обязательно ожидает неминуемая кара за все ее злодения.

"Сейчас, когда Украина переживает все зверства со стороны РФ, открылась такая-то особая связь между поколениями, – акцентирует аналитик. – Мы как никогда чувствуем единство со своими предками, находим исторические параллели и ответы. Именно поэтому многие, казалось бы, исторические даты выглядят такими близкими и актуальными. И именно поэтому Украина сражается сейчас с агрессором всеми своими поколениями!".

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