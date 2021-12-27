Украина будет производить вакцину от коронавируса: что известно

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Людмила Слободенюк
Изготовление вакцин от коронавируса в Украине. Фото из открытых источников
Первую партию разлива вакцины CoronoVac планируют начать уже через месяц. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".
Напомним, CoronaVac – это вакцина от коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Вакцина изготовлена по технологии, которой уже более 70 лет – это инактивированная вакцина, содержащая в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
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