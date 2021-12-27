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Украина будет производить вакцину от коронавируса: что известно

Линию по разливу вакцины в Украине запланировали запустить уже в феврале 2022 года

сегодня, 11:49
Автор:

Людмила Слободенюк
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Украина будет производить вакцину от коронавируса: что известно

Изготовление вакцин от коронавируса в Украине. Фото из открытых источников

Первую партию разлива вакцины CoronoVac планируют начать уже через месяц. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Сообщает телеграмм-канал "Коронавирус в регионах".

"Вакцина будет доставляться в Украину готовой и разливаться в одноразовые шприцы. Такую линию планируется запустить с февраля 2022 года, сейчас ведут монтажные работы, отладку линии. В случае, если там будет все нормально, то мы ожидаем, что со второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях," — рассказал Кузин.
По словам заместителя министра, также есть две команды ученых, которые работают над разработкой украинской вакцины: академика Сибирного и команда профессора Комиссаренко. Но ждать скорого результата он не рекомендует. Кроме того, по его словам, есть инициативы со стороны частного бизнеса по разработке вакцины – есть идея разработать вакцину с таким же принципом действия, как CoronoVac.

Напомним, CoronaVac – это вакцина от коронавируса, которую разработала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Вакцина изготовлена по технологии, которой уже более 70 лет – это инактивированная вакцина, содержащая в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

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Источник: https://politics.comments.ua/ru/news/domestic-policy/arestovich-rozpoviv-pro-dodatkovu-vimogu-rosii-dlya-vidkrittya-kpvv-na-donbasi-690853.html
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Источник: https://t.me/stat_regions/1426
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