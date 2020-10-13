Украина будет определять красную зону карантина по-другому

Кабинет министров Украины установил новый критерий определения населенных пунктов, попадающих в "красную зону" карантина. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместо динамического показателя заболеваемости коронавирусной инфекции будут использовать фиксированный. Так, относить ту или иную территорию в опасную зону будут тогда, когда заболеваемость в течение 14 дней составляет более 320 на 100 000 населения. Как отметил Степанов, ранее показатель был динамичным и определялся как такой, что в пять раз превышает соответствующий средний показатель по стране.

Ранее министр рассказал, сколько пациентов с COVID-19 находятся сейчас в украинских больницах. Степанов предостерег, когда может не выдержать медицинская система Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 13 октября принял решение о продлении карантина из-за коронавируса в стране до конца 2020 года. Премьер-министр говорит, что новые ограничения обоснованы стремительным ростом новых случаев заражения коронавирусом. Известно, какие предусматриваются новые правила карантина.

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