Украина бьет печальные рекорды: почему страна оказалась не готова к новой волне коронавируса

В Украине – настоящая ковид-катастрофа. В ноябре практически каждые сутки – свыше 20 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. А 5 ноября установлен антирекорд летальных исходов за сутки – 793 человека. При этом у нас уволили 5 министров, но не тронули того же главу Минздрава Виктора Ляшко, хоть провал подготовки к новой волне пандемии – это и его "заслуга". Почему был допущен этот провал? Какие выводы следует сделать из происходящего? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Коронавирус (фото из открытых источников)





Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк считает, что провал в противодействии новой волне коронавируса допущен по ряду причин. В том числе, потому что власть особо к не готовилась к ней, надеясь, что эта волна будет слабее





"Сказываются и проблемы с вакцинацией, – отмечает эксперт. – Во-первых, вакцинация лишь уменьшает процент, что человек заболеет, но не исключает возможность заражения. К тому же, новый штамм "Дельта" нередко пробивает вакцину. Еще одна проблема – у нас не сделали ставку на вакцинирование группы риска (60+), которые и дают основную нагрузку на больницы. Вакцины то появилось достаточно много. И разной. А группы риска убедить вакцинироваться не удалось. В итоге начали вакцинировать всех, устанавливая те или иные преграды. Ведь трудоспособное население достать легче. Ставят "шлагбаумы" на путях перемещения не вакцинированных. Не дают им попасть на работу, лишают самой работы, не допускают в места общественного питания и так далее. В итоге многие начали вакцинироваться, но очереди лишь увеличили риск распространения заболеваемости".





Виктор Сердюк подчеркивает, что вышеназванные причины наслоились на определенный бардак, разгильдяйство нашей власти.

"Имеем еще и проблему с недостачей кислорода. Почему заранее не озаботились этой проблемой? В итоге заводы ушли на профилактику в разгар пандемии, – отмечает эксперт. – Не исключаю, что некоторым больным даже прикрутили кислород, чтобы хватило на большее количество. Или дали технический кислород, что чревато рядом проблем".





Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закапатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль с сожалением отмечает:





"Увы, но мы лидируем не по уровню жизни или росту промпроизводства, а по уровню смертности от ковида. Почему? Потому что власть этим не занимается. Ей это, похоже, неинтересно. И выводов из предыдущих волн она не сделала. Проблема вакцинации разве обсуждалась на СНБО? Или недостаток кислорода, неготовность медицинских учреждений к волне, о которой все эксперты предупреждали? У нас осталось прежним количество реанимаций, которые надо был увеличивать в разы. Ничего не делалось! Ну, а послушный Ляшко – удобен президенту и его Офису. И он каждое утро докладывает Ермаку: сколько заболело – и сколько можно показать обществу. Всё согласовывается с ОП, в том числе статистика".





Геннадий Москаль уверен, что неготовность к новой волне, к атаке агрессивного штамма "Дельта" – очередное доказательство, что власть эта – преступно не компетентна.





"Что сделало государство в рамках подготовки к новой атаке коронавируса? Ничего! Я видел лечебные учреждения Польши, Венгрии, Словакии, Румынии. Везде есть кислородные станции. В палаты подведен кислород. Почему у нас этого нет? Почему нельзя было подготовиться? Почему мы не перенимаем мировой опыт? Ведь многие страны дельта-волны накрыли раньше нас. А мы, получается, лето красное пропели, а осенью – схватились за голову. Кабмин, в том числе глава Минздрава, Офис президента – что они делали? Почему только сейчас выделили деньги на кислородные станции, хоть соответствующий законопроект был предложен еще летом? И то – выделили немного. Да и пока закупят, эта волна унесет тысячи жизней, – прогнозирует экс-губернатор. – Увы, но эта власть думает о второстепенных вещах. О том, что может поднять рейтинг, о каких-то пиар-моментах. а борьба с ковидом у Зеленского и его Офиса явно не в приоритете".





У политолога Владимира Цыбулько создалось впечатление, что смена главы Минздрава может привести к еще большему хаосу в работе министерства.





"По сути, сейчас местные власти несут полноту ответственности за положение дел в регионах. А ведь министерство при таких условиях должно было отказаться от централизованной закупки (хотя и она сегодня провалена) и по лекарственным средствам, и по кислороду. И кого теперь называть Доктор Смерть? Ведь действия Ульяны Супрун, на которую недоброжелатели налепили этот ярлык, были гораздо профессиональнее, чем действия Виктора Ляшко", – подчеркивает политолог.





Впрочем, отмечает Владимир Цыбулько, особый упор на персоне министра Ляшко важен лишь как показатель симптомов болезни всей власти.





"И главная причина болезни – президент Зеленский и его Офис! Именно они – главные в принятия всех решений, даже в медицине. И именно они привели не только к провалу подготовки к новой волне коронавируса, но и к развалу экономики, а также системы власти в целом.





Напомним, лечить ковод, особенно мутированный штамм "Дельта" нужно начинать сразу на начальной стадии, ведь вирус очень быстро поражает организм человека. Поэтому тяжелая пневмония ослабляет вас в считанные часы. Об этом пишут "Николаевские новости", обнародуя комментарий руководителя Николаевского областного медицинского учреждения Светланы Федоровой.

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