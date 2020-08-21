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Ухудшение эпидобстановки: "Укрзализныця" отменяет продажу билетов и меняет маршруты поездов (список)

Те поезда, которые будут направляться из Черновцов, будут перенаправлены по другому маршруту

сегодня, 15:56
Автор:

Елена Волкова

В связи с тем, что в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация, пассажиров "Укрзализныци” ожидают нововведения. В пресс-службе компании сообщили, что они прекращают продажу билетов по четырем станциям и меняют маршрут некоторых поездов. 

Так, согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Те поезда, которые будут направляться из Черновцов, будут перенаправлены по другому маршруту. На вышеперечисленных станциях будет происходить только высадка пассажиров. Кроме того, здесь не будут продаваться проездные документы на следующие поезда: 

Ухудшение эпидобстановки: "Укрзализныця" отменяет продажу билетов и меняет маршруты поездов (список)

  • №702 / 701 Львов - Черновцы

  • №136 / 135 Черновцы - Одесса

  • №7 / 8 Киев - Черновцы

  • №117 / 118 Киев - Черновцы

  • №98 / 97 Ковель - Киев

  • №46 / 45 Ужгород - Лисичанск

  • №88 / 87 Ковель - Новоалексеевка

  • №122 / 121 Николаев - Ровно

  • №232 / 231 Геническ - Ивано Франковск. 

Свои маршруты изменят поезда, которые следуют из и в Черновцы:

  • №8 / 7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев)

  • №118 / 117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев)

  • №136 / 135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса)

  • №702 / 701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

    Напомним, Второй день подряд в Украине фиксируют более 2 тысяч новых случаев коронавируса. В этот раз показатели лишь немного не дотянули до рекордных. По всей стране число заболевших выросло на 2106 человек, сообщается на сайте СНБО. Это лишь на 28 меньше, чем было накануне. 


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