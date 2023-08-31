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Угроза нарастает: США перебрасывают в Британию полсотни носителей ядерных бомб F-35

Реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

сегодня, 10:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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США приняли решение до конца этого года перебросить на базу Лейкенхит в британском Саффолке две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Угроза нарастает: США перебрасывают в Британию полсотни носителей ядерных бомб F-35

США перебрасывают в Британию полсотни носителей ядерных бомб F-35. Фото: из открытых источников

"F-35 будут базироваться в Великобритании. Они развернулись и переедут в конце этого года, если не где-то в 2024 году", — сообщил анонимный источник издания.


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Министерство обороны отказалось комментировать, были ли или будут размещены американские ядерные боеголовки в Британии.

Как отмечается, реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные. Накануне в официальных документах говорилось, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю.

Согласно документам, Конгресс США получил бюджетный запрос Военно-воздушных сил на 50 млн. долларов для строительства "гарантийного общежития" на американской авиабазе. Термин "гарантия" используется в военном языке США для обозначения объектов, связанных с ядерным оружием.

СМИ отмечает, что в Великобритании хранилось 110 ядерных бомб США до 2008 года. Когда уровень угрозы войны снизился до предельного уровня, было принято решение вывезти их оттуда. Сейчас напряжение снова нарастает.

Потенциальный возврат ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/08/30/f35-fighter-jets-nuclear-weapons-raf-lakenheath-suffolk/
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