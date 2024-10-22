Угроза дронов все переиграла: во что теперь намерен инвестировать Запад

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Кравцев Сергей
Ведущие оборонные компании, такие как RTX в США, MBDA в Евросоюзе и QinetiQ в Великобритании, начали активно инвестировать в разработку недорогого высокоэнергетического лазерного оружия для борьбы с беспилотниками. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.
Оружие против дронов. Фото: из открытых источников
Потребность в экономически эффективных средствах борьбы с дешевыми дронами стала очевидна во время полномасштабной фазы российско-украинской войны.
Распространение беспилотных воздушных боев выявило значительную "асимметрию расходов", когда нападать дешевле, чем обороняться.
Западные страны столкнулись с аналогичной проблемой, когда британским и американским кораблям пришлось запускать ракеты стоимостью несколько миллионов долларов, чтобы сбивать беспилотники йеменских хуситов в Красном море.
Ситуацию могут изменить лазерные системы, ранее считавшиеся элементом научной фантастики.
В статье приводится конкретный пример – британская система DragonFire, которую собираются установить на корабли Королевского флота до 2027 года. Стоимость одного лазерного выстрела составляет всего 10 фунтов, а точность – феноменальна: система способна попасть в монету с расстояния 1 км.
Однако такие лазерные системы имеют существенные ограничения: они работают только при прямой видимости цели, а эффективность снижается при задымленности или загрязнении атмосферы. Кроме того, лазер нуждается в стабильной платформе и надежном источнике питания.
К тому же правительствам необходимо учитывать расходы на разработку. Эксперты считают, что лазерное оружие станет дополнением к существующим системам вооружения, а не полной их заменой.
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