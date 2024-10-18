Шантаж НАТО ядерным оружием: рискнет ли Украина на такой шаг

В медиапространстве начала активно обсуждаться перспектива разработки Украиной ядерного оружия в случае отказа Запада дать "зеленый свет" на членство в НАТО. И хотя Украина достаточно оперативно отреагировала, дав понять, что все это выдумки, как известно, дыма без огня не бывает. Что стоит за подобными сообщениями? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Физики и ядерщики никуда не делись

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова сразу отметила, что привлекает сама информация, которую обнародовал "Bild". К тому же военный аналитик таблоида Юлиан Репке неоднократно был замечен, то в сеянии панических заявлений, то, наоборот, распространении заявлений, что все прекрасно, что Украина близка к победе и тому подобное.

"Понятно, что теоретически у Украины есть возможность разработать ядерное оружие. Физики и ядерщики, участвовавшие еще в разработках Советского Союза, никуда не делись. Даже, если кто-то из них умер, то остались ученики, которые могут продолжить их дело. Другой вопрос, что есть договоренность с западными партнерами о том, что Украина не будет производить ядерное оружие. А Украина свои договоренности выполняет. Ну, и спикер МИД Украины Георгий Тихий фактически подтвердил, что Украина эту договоренность собирается и дальше выполнять", – подытожила эксперт.

Мы уже более двух лет пытаемся хлестать РФ за ядерный шантаж

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что в мировой практике слухи о наличии ТЯО и средств его доставки используются обычно как фактор сдерживания агрессии. В нашем случае несколько наоборот.

"Что ж, кому и "Bild" – буревестник ядерного апокалипсиса. Вот только обогащенный уран Виктор Янукович отдал в начале своего президентства за возможность пожать руку Бараку Обаме во время Саммита нераспространения. Природа радиоактивных материалов и чувствительность для США этого вопроса практически исключают возможность скрыть что-нибудь "на черный день". К тому же мы уже более двух лет пытаемся хлестать РФ за ядерный шантаж. А так – красиво, с размахом", – отметил Евгений Магда.

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