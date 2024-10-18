Шантаж НАТО ядерным оружием: рискнет ли Украина на такой шаг

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Кравцев Сергей
В медиапространстве начала активно обсуждаться перспектива разработки Украиной ядерного оружия в случае отказа Запада дать "зеленый свет" на членство в НАТО. И хотя Украина достаточно оперативно отреагировала, дав понять, что все это выдумки, как известно, дыма без огня не бывает. Что стоит за подобными сообщениями? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (с 2015 по 2016 гг.), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова сразу отметила, что привлекает сама информация, которую обнародовал "Bild". К тому же военный аналитик таблоида Юлиан Репке неоднократно был замечен, то в сеянии панических заявлений, то, наоборот, распространении заявлений, что все прекрасно, что Украина близка к победе и тому подобное.
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что в мировой практике слухи о наличии ТЯО и средств его доставки используются обычно как фактор сдерживания агрессии. В нашем случае несколько наоборот.
Читайте на портале "Комментарии" — Лавров истерически отреагировал на якобы желание Украины создать ядерную бомбу.
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