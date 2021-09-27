Угроза безопасности, обстрелы на Донбассе и высокие тарифы: к чему готовиться Украине в октябре

Сентябрь подходит к концу – с его угрозами для Украины в виде российско-белорусских военных учений "Запад-2021" и выборов в российскую Госдуму с привлечением к ним жителей ОРДЛО.

Флаг Украины - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие риски (внутренние, внешние, в том числе производные от перечисленных событий) несет для Украины октябрь.

Украине необходимо формировать серьезную стратегию, с учетом того, что мир меняется

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко акцентирует, что внешние угрозы для Украины не меняются уже который год. Основная — это Российская Федерация, которая не прекращает боевые действия против нашей страны.

"Мы видим, что Россия увеличила не только количество военных учений, но и провокации, противодействие совместным учениям Украины с западными партнерами, в том числе странами-членами НАТО", – отмечает Александр Мусиенко.

В этом ракурсе не могут не вызывать беспокойство и заявления в стиле сделанного пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы усилении военного присутствия США в Украине, Песков отметил, что гипотетическое расширение НАТО на территорию Украины означает для РФ пересечение "красных линий". И что это вынудит Россию и Беларусь предпринимать "действия по обеспечению безопасности двух государств".

Неспокойно и на линии разграничения. Позиции Объединенных сил продолжают обстреливаться оккупантами. Всё это в комплексе, подчеркивает эксперт, представляет огромную внешнюю угрозы для нашей страны.

"Угроза внутренняя — вхождение в отопительный сезон, – считает Александр Мусиенко. – Ситуация с тарифами, которые увеличиваются. Экономическая ситуация, мягко говоря, неприятная. И люди это чувствуют. Вызовы стоят и в энергетическом, и в эпидемологическом (рост заболеваемости ковидом) смысле. Украине необходимо формировать серьезную стратегию, с учетом того, что мир меняется. Идут глобальные, мировые изменения в энергетическом, политическом, социальном, безопасностном секторах. Все эти изменения необходимо учитывать – и корректировать политику. Но это задача не для сиюминутных политиков, пришедших во власть ради пиара и денег, а для Государственных Деятелей".

Продолжаться обстрелы не только позиций украинских военнослужащих, но и провокации по мирной инфраструктуре, по гражданским объектам, по жилым секторам

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает, что Донбасс продолжит оставаться болевой точкой, через которую РФ будут стараться расшатать Украину.

"При этом какой-то резкой активизации боевых действий я не ожидаю, – говорит эксперт. – Количество обстрелов сохранится на нынешнем уровне – 5-7 в день. Никаких прорывов, бросков, операций не предвидится. Как, к сожалению, и подвижек в политическом и дипломатическом урегулировании конфликта. Минский процесс сегодня можно смело называть фактическим мертвым, он не работает. Новых вариантов решения вопроса не просматривается. Россия блокирует все украинские предложения, в том числе, о привлечении к нормандскому формату других сторон (тех же США). А работать в имеющейся конфигурации, в имеющихся форматах, сами россияне не хотят".

По словам военного эксперта, перед зимним сезоном произойдут традиционные ротации ряда подразделений, которые стоят на передовой. Новые же будут пристреливаться, так что возможны некоторые всплески активности. Но не более.

"После проведенных российско-белорусских военных учений "Запад-2021" точно будут вноситься новые коррективы, определенные наработки в действиях российских военных подразделений. В том числе – действующих на Донбассе, – уверен Влад Волошин. – Какие – думаю, вскоре узнаем. К сожалению, продолжаться обстрелы не только позиций украинских военнослужащих, но и провокации по мирной инфраструктуре, по гражданским объектам, по жилым секторам".

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