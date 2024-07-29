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Ударят сильные магнитные бури и дождь с грозой: после жары Украину накроет опасная погода

В Украине ожидается сильный ветер до штормовых порывов 15-20 м/с, а также сильные магнитные бури и осадки.

сегодня, 22:10
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Лиля Воробьева

Во вторник, 30 июля, погода в Украине будет приятна с комфортной температурой воздуха. Ожидаются следующие показатели:

Ударят сильные магнитные бури и дождь с грозой: после жары Украину накроет опасная погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

  • На большей части страны столбики термометров будут показывать от 22 до 28 градусов.
  • В южных областях будет немного жарче – от 26 до 29 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в некоторых регионах пройдут дожди с грозами. В частности, осадки ожидаются в северных областях, местами в центральной части и местами на Харьковщине. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

Диденко также предупредила о сильном ветре до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

В Киеве во вторник прогнозируется сильный северо-западный ветер, магнитные бури, временами дождь с грозой, а температура воздуха будет около 24 градусов.

Также стоит обратить внимание на прогноз по магнитному полю Земли: в этот день ожидаются сильные магнитные бури, что может повлиять на самочувствие людей.

В течение недели в Украине будет мало осадков, а температура воздуха будет колебаться в пределах 25…29 градусов. На юге и юго-востоке температура будет подниматься до 28...33 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что спека в Украине будет бить рекорды каждый год. В Украине продолжают фиксировать рекордно высокие температуры, и эта тенденция может усиливаться в будущем. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга. По словам синоптикини, в течение года каждый месяц становился аномально теплым. Птуха подчеркнула, что высокие показатели температуры фиксировали практически по всему земному шару.

В ближайшие 10 дней в Украине ожидается ослабление жары, но резкого понижения температуры не будет, сообщила Птуха.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid02Spn67NJpDHAJPdy8YvoFeoC51EvBxF9Bp5ZNunaPz9HFPYXPNxLNCbS8ZPAVL1bcl
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