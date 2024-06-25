Ударит выше нормы: какая погода будет в Украине в июле 2024 года

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в июле 2024 года будет теплой, со средними температурными показателями от 20 до 26 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в Карпатах, где столбики термометров покажут 16…18 градусов. В целом средняя месячная температура воздуха будет на 1.5-2.0 градуса выше нормы.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении также говорится, что уровень осадков в июле не будет превышать норму. Месячное количество осадков составит от 37 до 95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что соответствует нормальным показателям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что когда в Украине будет сильная жара . Погода в украинских регионах в течение недели, с 24 по 30 июня, прогнозируется преимущественно сухой и солнечной. Дожди и грозы могут быть только местами вокруг карпатских областях.

Столбик термометра в последнюю неделю первого месяца лета будет плюсовать до 32 градусов. Таким прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

В частности, во вторник, 25 июня, в украинских регионах будет преобладать повышенное атмосферное давление, это зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой.

В восточных регионах во вторник прогнозируется сильный северный ветер, возможно даже штормовые порывы. Столбик термометра в этот день на территории большинства регионов будет плюсовать на уровне 23...29 градусов, в южных регионах и Закарпатье до 30 градусов. В столице нашей страны вторник прогнозируется теплым, без жары, до 25 градусов. Днем без существенных осадков, завершила Диденко.

