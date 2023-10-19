logo

BTC/USD

28668.45

ETH/USD

1565.89

LTC/USD

61.48

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ударит мороз -15: синоптики рассказали о погоде на Новый год 2024
commentss НОВОСТИ Все новости

Ударит мороз -15: синоптики рассказали о погоде на Новый год 2024

Январь 2024 года в Украине будет малоснежным и практически без осадков

19 октября 2023, 22:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Ситуация с погодой в украинских регионах с приходом первого месяца зимы и на сам праздник Нового года 2024 удивит украинцев. Как утверждают украинские синоптики, в декабре погода будет мягкой и теплой.

Ударит мороз -15: синоптики рассказали о погоде на Новый год 2024

Прогноз погоды на Новый год 2024 (фото из открытых источников)

Как прогнозирует руководитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, в последние годы зимы в нашей стране "следуют одна за другой" – они не отличаются друг от друга. В частности, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году".


Что касается количества осадков, то их будет немного. Из-за  плюсовых температур – на территории страны будет падать снег с дождем или мокрый снег.

"В середине декабря возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Однако оно продлится всего несколько дней. "Дальше снова пойдет потепление", – обещает синоптик, информирует " Обозреватель ".

Что касается погоды в канун Нового года, то она не будет радовать жителей Украины снегопадом.

"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", – отмечает Мартазинова. По ее прогнозу, следует ожидать небольшой "плюс" днем и 0 или небольшой "минус" ночью. Осадки, возможно, и будут, но незначительные, в новогоднюю ночь будет идти мокрый снег.

Еще Вазира Мартазинова прогнозирует, что второй месяц зимы – январь покажется малоснежным и осадков почти не будет.

"Морозных дней будет мало. В январе в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже уровня -7...-10 градусов", — подытожила метеоролог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года в Украине .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!