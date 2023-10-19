Ударит мороз -15: синоптики рассказали о погоде на Новый год 2024

Ситуация с погодой в украинских регионах с приходом первого месяца зимы и на сам праздник Нового года 2024 удивит украинцев. Как утверждают украинские синоптики, в декабре погода будет мягкой и теплой.

Прогноз погоды на Новый год 2024 (фото из открытых источников)

Как прогнозирует руководитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, в последние годы зимы в нашей стране "следуют одна за другой" – они не отличаются друг от друга. В частности, "погода в декабре, как и в ноябре, практически не будет отличаться от той, которая была в прошлом году".

Что касается количества осадков, то их будет немного. Из-за плюсовых температур – на территории страны будет падать снег с дождем или мокрый снег.

"В середине декабря возможно резкое похолодание с морозами до -15 градусов. Однако оно продлится всего несколько дней. "Дальше снова пойдет потепление", – обещает синоптик, информирует " Обозреватель ".

Что касается погоды в канун Нового года, то она не будет радовать жителей Украины снегопадом.

"Учитывая предыдущий год, идет такая же аналогия", – отмечает Мартазинова. По ее прогнозу, следует ожидать небольшой "плюс" днем и 0 или небольшой "минус" ночью. Осадки, возможно, и будут, но незначительные, в новогоднюю ночь будет идти мокрый снег.

Еще Вазира Мартазинова прогнозирует, что второй месяц зимы – январь покажется малоснежным и осадков почти не будет.

"Морозных дней будет мало. В январе в отдельные холодные дни температура воздуха может опускаться не ниже уровня -7...-10 градусов", — подытожила метеоролог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года в Украине .