"Ударит" ли новый локдаун по гривне: эксперты дали прогноз касательно курса доллара

В Украине в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Карантин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

К апрелю 2021 гривна заметно ослабела и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей средины марта. "Комментарии-Украина" разбирались, каким же будет курс доллара в апреле.

Как новый локдаун может отразиться на наполнении бюджета в целом и курсе валют в частности? Не случится ли, что нечем будет платить зарплаты и пенсии? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.



Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран не считает, что локдаун сможет стать причиной срыва социально-значимых бюджетных выплат.

"Один локдаун мы уже пережили год назад. Этот — менее жесткий, поскольку не охватывает всю территорию Украины, — отмечает эксперт. — Государственная налоговая служба, по моему мнению, показывает сейчас очень неплохие результаты работы. Думаю, что она не подведет и в этот раз, а значит график социально-значимых бюджетных выплат сорван не будет".

Виталий Шапран подчеркивает, что локдаун прежде всего "бьет" по розничной экономике — торговле промышленными товарами. И, как это не удивительно, по потреблению импорта, в том числе.

"Поэтому разворот курсовых трендов в период локдауна маловероятен, — поясняет он. — Также я не ожидаю в период локдауна серьезного ускорения инфляции. А вот после его завершения и начала восстановления экономики такое ускорение роста цен возможно. Пока у нас не будет уверенности в отсутствии рецидивов, вот такого искусственного "охлаждения" экономических процессов на уровне потребителя, исполнение макроэкономических прогнозов на 2021 год будет под вопросом".

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что вероятность отсутствия средств для выплаты зарплат и пенсий вероятна. Но средств не будет хватать лишь частично.

"А вот полная остановка выплат на практике маловероятна. Это будет либо небольшая задержка в выплатах, либо их финансирование за счет других источников средств. Например, за счет скрытой эмиссии (через механизмы ОВГЗ), или за счет прямой эмиссии, либо за счет привлечения средств на внутреннем или внешних рынках, либо за счет урезания каких-то проектов и перенаправления средств на пенсии и зарплаты", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

В целом, по его словам, локдаун, в зависимости от форм и продолжительности существенно угнетает деловую активность и "срезает" бюджетные поступления.

"Более того, локдаун также приводит к резкому падению сбережений населения и компаний, — подчеркивает Андрей Шевчишин. — В результате требуется длительное восстановление и активное развитие экономики, чтобы выйти на приемлемый уровень активности, способствующей накоплению сбережений".

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации от Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости на Covid-19.

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