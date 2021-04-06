"Ударит" ли новый локдаун по гривне: эксперты дали прогноз касательно курса доллара

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Ольга Чародий
В Украине в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Карантин. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
К апрелю 2021 гривна заметно ослабела и ей понадобится несколько недель, чтобы укрепиться хотя бы до показателей средины марта. "Комментарии-Украина" разбирались, каким же будет курс доллара в апреле.
Как новый локдаун может отразиться на наполнении бюджета в целом и курсе
валют в частности? Не случится ли, что нечем будет платить зарплаты и
пенсии? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли
разобраться эксперты.
Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран не считает, что
локдаун сможет стать причиной срыва социально-значимых бюджетных выплат.
Виталий Шапран подчеркивает, что локдаун прежде всего "бьет" по розничной
экономике — торговле промышленными товарами. И, как это не удивительно, по
потреблению импорта, в том числе.
Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает,
что вероятность отсутствия средств для выплаты зарплат и пенсий вероятна. Но
средств не будет хватать лишь частично.
В целом, по его словам, локдаун, в зависимости от форм и продолжительности
существенно угнетает деловую активность и "срезает" бюджетные поступления.
Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации от Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог заболеваемости на Covid-19.
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