Ударит 5-градусный мороз и заметет снегом: где будет самая холодная погода в Украине

5 ноября в Украине ожидается снежная и морозная погода. Во многих областях прогнозируется сильный ветер со скоростью 15-18 м/с, а также туман. Синоптики отмечают, что днем температура достигает максимум 8°С, а ночью будет опускаться до -4°С. Потепление ожидается 6-7 ноября.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу Укргидрометцентра, в восточных регионах Украины возможен снег, а в западных областях ожидается туман. Ветер будет западный и северо-западный, со скоростью 5-10 м/с, но в юго-восточных и восточных областях его порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, а днем будет подниматься до 3-8°С тепла. На востоке она составит 0-5°С.

По данным Meteoprog , в этот день теплее всего будет в Закарпатье (от 1°С до 10°С), в то время как в Харьковской области прогнозируют самую низкую температуру (от -3°С до 3°С).

В Киеве 5 ноября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице опустится до -1-3°С, днем достигнет 5-7°С тепла.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями.

