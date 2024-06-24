Ударит +32 градуса: когда в Украине будет сильная жара

Погода в украинских регионах в течение недели, с 24 по 30 июня, прогнозируется преимущественно сухая и солнечная. Дожди и грозы могут быть только местами вокруг карпатских областях.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Столбик термометра в последнюю неделю первого месяца лета будет плюсовать до 32 градусов. Таким прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко .

"Неделя в Украине предполагается преимущественно сухая, солнечная, разве что в околокарпатских областях местами дождь с грозами. Температура воздуха будет составлять в дневные часы 27… 32 градуса. Еще одна летняя неделя, с солнцем, светом и теплом, впереди", – прогнозирует Наталья Диденко. .

В частности, во вторник, 25 июня, в украинских регионах будет преобладать повышенное атмосферное давление, это зона большого мощного антициклона Bie, с центром над Балтикой.

"Поэтому каких-нибудь сильных осадков – вряд ли, разве что хвосты восточных атмосферных фронтов обусловят локальные грозовые дожди на севере, в центре и на востоке Украины. Запад и юг – солнечно", – продолжила прогнозистка.

В восточных регионах во вторник прогнозируется сильный северный ветер, возможно даже штормовые порывы.

Столбик термометра в этот день на территории большинства регионов будет плюсовать на уровне 23...29 градусов, в южных регионах и Закарпатье до 30 градусов.

В столице нашей страны вторник прогнозируется тёплым, без жары, до 25 градусов. Днем без существенных осадков, завершила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара. Погода в украинских регионах завтра, 13 июня, прогнозируется преимущественно без осадков в большинстве регионов. Дожди с грозами уйдут из Киевской области вечером 12 июня, а из нашей страны — 13 июня.