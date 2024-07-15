Удар России по "Охматдету": парламент Словакии удивил своим голосованием

Словацкий парламент не смог принять резолюцию с осуждением российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Aktuality".

Ракетный удар по Охматдету. Фото: из открытых источнков

За внесение резолюции о российском ударе по "Охматдету" на повестку дня проголосовал лишь 41 депутат парламента Словакии, поэтому парламентарии не дошли до ее рассмотрения.

Инициатором резолюции выступила депутат из оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Беата Юрик, которая предложила добавить ее в повестку дня.

В ответ Яна Вальова из партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD воскликнула: "Вы там были?".

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем осудил атаку и предложил принять на лечение пациентов "Охматдета".

Читайте также на портале "Комментарии" — американский блоггер Джексон Хинкл распространяет дезинформацию о якобы фейковости снимков ГСЧС на месте разгромленной россиянами детской больницы "Охматдет". Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Facebook.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Пекин не заметил всей той боли и отчаяния, охватившего украинцев в эти дни из-за удара окупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Китайские власти призвал Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ранее "Комментарии" писали – пробудит ли удар по Охматдету наших партнеров: что нам даст саммит НАТО.



