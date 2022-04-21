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Удар по Крымскому мосту: в СНБО назвали вероятность

Если будет возможность это сделать, Украина это обязательно сделает

сегодня, 10:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов по просьбе журналистов прокомментировал вероятность того, что Украина нанесет удар по Крымскому мосту. Как передает портал "Комментарии", своим мнением Данилов поделился в интервью "Радио НВ".

Удар по Крымскому мосту: в СНБО назвали вероятность

Крымский мост. Фото: RoksolanaToday&Крым

Крымский мост – большой инфраструктурный объект, который Россия построила после аннексии украинского Крыма. Он соединяет РФ с оккупированной территорией Украины.

Алексей Данилов ответил очень завуалированно, отметив, что, если бы у Украины была способность ударить по Крымскому мосту, то она бы это уже сделала. А дальше секретарь СНБО добавил, если появится такая возможность, то Украина может пойти на такой шаг.

Не так давно экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко также прокомментировал возможный удар по Крымскому мосту. Он отметил, Украина на сегодняшний день может и не может полностью разрушить мост, но может нанести удар по мосту как раз в то время, когда по нем будут передвигать российские войска. 

Игорь Романенко отметил, важно вспомнить заявления официальной Москвы, которые звучали во время строительства Крымского моста. Тогда Россия утвердила, что у Украины нет такого оружия, контроле могло бы разрушить мост. В Москве гордо заявляли, что все оружие Украины – это просто "бумажки". Теперь же видно, что эти "бумажки" потопили "Москву". Генерал-лейтенант подчеркнул, что удар по Крымскому мосту – это вопрос не просто военный, а военно-политический.

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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/chi-mozhe-ukrajina-vdariti-po-krimskomu-mostu-danilov-viyna-z-rosiyeyu-video-ostanni-novini-50235592.html
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