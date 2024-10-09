Удалось ли спрыгнуть Европе с газовой иглы РФ: кто никак не может порвать с Кремлем

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину. Для большинства стран Евросоюза данная ситуация не является проблемой, но не для Австрии, Словакии и Венгрии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Politico.

Российский газ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что в 2023 году доля российского трубопроводного газа в импорте энергоносителей в Евросоюз составила всего 8%, в то время как в 2021 году она превышала 40%.

Для ЕС в целом транзит газа через Украину неактуален — лишь около 5% импорта газа в 2023 году поступило по этому маршруту, но для Центральной и Восточной Европы этот трубопровод жизненно важен.

В этом году Австрия сообщила, что на 98% зависит от российского газа, причем большая его часть поступает через Украину. Словакия также получила несколько миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Венгрия получает меньше российского газа через Украину, но в целом сильно зависит от московских энергоносителей.

Международное энергетическое агентство предупредило, что отказ от транзита российского газа через Украину представляет "ключевую неопределенность" для Европы этой зимой.

СМИ отмечает, страны ЕС, которые полагаются на украинский трубопровод, получают российский газ по максимально низким ценам, не завися от посредников, которые перепродают его по более высоким ценам. Новые контракты и новые маршруты для замены российского газа приведут к увеличениям затрат.

Politico отмечает, газопровод в Украине может продолжить прокачку газа, потому что ведутся переговоры с Азербайджаном, чтобы он заменил российский газ своим. Однако, есть нюансы сможет ли Азербайджан добывать достаточно газа, чтобы заменить покрыть экспорт РФ, или же он будет просто выполнять роль посредника, переименовывая "российский газ" в "азербайджанский", а затем отправляя его по украинскому трубопроводу.

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