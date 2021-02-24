Учительница из Ровно покорила сеть своими уроками: как ей это удалось (Видео)

Учительница из города Ровно поразила свои методом преподавания истории. Видео с частью ее урока опубликовали на Инстаграм странице Rivne 1283.

Украинские школы - учительница из Ровно покорила учеников своими уроками. Фото: v.img.com.ua

Преподавательница Валентина Александровна из Александрийского лицея рассказывала ученикам о Революции Достоинства. Затем, чтобы закрепить материал женщина забралась на стол и начала эмоционально читать стихи. Так женщина хотела усилить интерес детей к теме.

Ученики сообщают, что занятия с Валентиной Александровной всегда оригинальные и интересные. Все темы она пытается креативно раскрыть. В комментариях можно найти и отзывы выпускников школы, в которых преподавала эта учительница. Уже взрослые люди вспоминают ее с теплотой.

Родители учеников Александрийского лицея также сообщают, что их дети с радостью идут на уроки истории.





Однако под постом можно заметить и отрицательные комментарии. В частности, некоторые люди считают, что такое поведение совсем не подходит учителю. Другие считают действия Валентины Александровны обычным позерством.

Напомним, что с 2022 года украинские ученики средней школы будут учиться по новой программе. Произойдет это в рамках реформы "Новой Украинской школы". Будут введены новые предметы и изменится количество часов обучения в неделю. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что украинские ученики вскоре смогут попробовать новое школьное меню, разработанное Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Чем будут питаться ученики, кто занимался разработкой меню и кто будет контролировать качество питания в учебных заведениях, читайте в нашем материале.

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