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Ученые выявили новый симптом штамма "Омикрон"

Новый симптом был добавлен в список из 20 признаков заражения Омикроном

сегодня, 14:32
Автор:

Денис Подставной
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Специалистами из Великобритании был выявлен новый симптом у пациентов, которые заразились новым штаммом коронавирусной инфекции — Омикрон. Об этом пишет издание The Sun. 

Ученые выявили новый симптом штамма "Омикрон"

Новый симптом коронавируса. Фото из открытых источников

В ходе масштабного исследования под названием ZOE COVID Symptom Study, ученые получили данные, которые свидетельствуют о том, что большое число британцев, переболевших Омикроном жаловались на проблемы связанные с органами слуха. Зараженные отмечали болезненные ощущения и дискомфорт в ушах. 

Боль в ухе была добавлена в список из двух десятков признаков заражения новым штаммом Covid, как обычный симптом для людей с положительным тестом. 

В материале отмечается, что самыми массовыми симптомами заражения остаются боль в области головы, насморк, потеря обоняния и аппетита, а также быстрая утомляемость. 

Исследователи подчеркивают, что если вы заметили боль или звон в ушах, то следует пройти тестирование, так как это может оказаться единственным симптомом Омикрона. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в России данные миллионов сертификатов о вакцинировании против коронавируса попали в даркнет. Согласно данным журналистов, в ходе проверки удалось установить, что коды сертификатов являются действительными.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Мадагаскар страдает от мощного циклона, который обрушился на государство на днях. Непогода принесла с собой дожди, которые в свою очередь вызвали наводнения и оползни. Из-за стихии пострадали тысячи местных жителей, десятки граждан погибли, а дома были разрушены. 




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Источник: https://www.thesun.co.uk/health/17397563/new-omicron-symptom-earache-covid/
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