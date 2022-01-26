Ученые выявили новый симптом штамма "Омикрон"

Специалистами из Великобритании был выявлен новый симптом у пациентов, которые заразились новым штаммом коронавирусной инфекции — Омикрон. Об этом пишет издание The Sun.

Новый симптом коронавируса. Фото из открытых источников

В ходе масштабного исследования под названием ZOE COVID Symptom Study, ученые получили данные, которые свидетельствуют о том, что большое число британцев, переболевших Омикроном жаловались на проблемы связанные с органами слуха. Зараженные отмечали болезненные ощущения и дискомфорт в ушах.

Боль в ухе была добавлена в список из двух десятков признаков заражения новым штаммом Covid, как обычный симптом для людей с положительным тестом.

В материале отмечается, что самыми массовыми симптомами заражения остаются боль в области головы, насморк, потеря обоняния и аппетита, а также быстрая утомляемость.

Исследователи подчеркивают, что если вы заметили боль или звон в ушах, то следует пройти тестирование, так как это может оказаться единственным симптомом Омикрона.

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