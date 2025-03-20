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Ученые стоят на пороге возрождения вымерших существ: детали

Мир может увидеть шесть вымерших видов животных

сегодня, 09:43
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Кравцев Сергей

Ученые приближаются к важному прорыву в своей работе – возрождению вымерших видов. Уже вскоре по Земле снова могут ходить такие существа как шерстистый мамонт, дронт и тилацин (также известный как тасманийский тигр) и другие.

Ученые стоят на пороге возрождения вымерших существ: детали

Шерстистый мамонт. Фото из открытых источников

Возрождение видов начинается с работы с их ДНК. Иногда это полный геном, но в других случаях гены вымершего вида могут быть "вмонтированы" в геном живого животного. Затем, в процессе, известном как ядерный перенос, исследователи имплантируют эту последовательность в яйцеклетку, взятую от близкородственного живого вида, из которой была удалена оригинальная ДНК. Появляющееся в результате животное в итоге генетически подобно вымершему.

Ученым уже удалось воскресить по меньшей мере два вида. Так, в 2003 году испанские исследователи провели перенос подвида пиренейского козла букардо (Capra pyrenaica pyrenaica), который вымер в 2000 году. Тогда детеныш умер через несколько минут после рождения. Причиной стал дефект легких.

Сейчас ученые работают над возрождением других видов. И есть шесть существ, которые потенциально могут снова появиться на Земле: шерстистый мамонт, дронт, тилацин, почтовый голубь, тур, квагги.

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Источник: https://www.livescience.com/animals/extinct-species/extinct-species-that-scientists-could-bring-back-to-life
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