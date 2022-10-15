Ученые сообщили, какой будет зима в этом году

Ученые, исследующие изменения климата из программы ООН Copernicus, дали свой прогноз относительно температурных колебаний зимой. По их прогнозам, зима будет относительно теплой. Об этом сообщает информационная платформа Bloomberg со ссылкой на данные научного отчета.



Ученые сообщили о температуре на зиму. Фото из открытых источников

По оценкам Copernicus, вероятно, в Соединенном Королевстве и центральной Европе температура будет выше средних показателей на 50-60%, тогда как для Франции, Италии, Германии этот прогноз составляет 40-50%. Также ожидается, что теплее этого года будет на востоке США.



Именно из этих стран программа ООН отбирает данные по анализу изменений климата и прогнозированию температур на будущее. Информацию собирают с разных метеостанций, самолетов, кораблей и спутников.



По этим данным ожидается аномально теплая зима, которая приведет к уменьшению использования энергоресурсов зимой, поставляемых Европейским Союзом из Российской Федерации. А из-за вторжения России в Украину цены на газ и другие ресурсы выросли и спровоцировали энергетический кризис в ЕС.



Следует отметить, что американские синоптики из Commodity Weather Group дают не столь оптимистичные прогнозы. Американцы считают, что зима будет холоднее прошлого года, а средние температурные значения будут ниже, чем за последние 10 лет измерений. По их прогнозам, зимние месяцы будут иметь фазы теплого и холодного периода, которые будут постоянно меняться.

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