Ученые обнаружили "скрытый Омикрон": чем он отличается

В Украине распространился Омикрон, фото из открытых источников

"Скрытый Омикрон" — это разновидность существующей мутации. Условно ученые Британского агентства по здравоохранению (UKHSA) назвали его аббревиатурой – BA.2. Новая мутация более заразна, чем предыдущий вариант, и этим вирусом уже заболели тысячи людей в Европе. Благодаря исследованию анализов пациентов ученым удалось выделить "скрытый" вирус, очень похожий на своего предшественника. Об этом сообщает Дождь.

По предварительным подсчетам, заразность "скрытого" в 1,5 раза выше, ведь в конце января именно этой мутацией заразилось большинство населения Дании (82% от всех случаев). Этим штаммом начали болеть и в США, он стал доминирующим в Индии. В целом "скрытый Омикрон" обнаружен более чем у 24 тысяч человек в 56 странах мира. Опасность в том, что мутация более заразна, а потому быстрее распространяется.



По прогнозам Датского научно-исследовательского института Statens Serum Institut, этот вариант ВА.2 имеет еще до 20 мутаций и может распространяться быстрее "обычного" Омикрона. Все мутации происходят в шиповидном белке, на который должна действовать вакцина. По предварительным данным Британского агентства, "скрытый" вирус может повторно заражать человека. Ученые говорят, что такая вероятность более высока, чем у предыдущего варианта Омикрона.

Как предположил микробиолог, доктор Уэсли Лонг, оба варианта могли появиться одновременно и распространяться еще в 2021 году. В настоящее время исследования мутаций продолжаются и пока нет данных о том, что вакцины менее эффективны в противодействии "скрытому Омикрону".

"Поскольку новая версия очень заразного омикронного варианта коронавируса распространяется в некоторых частях Азии и Европы, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 24 января приступить к исследованиям его характеристик, чтобы определить, может ли он представлять угрозу", — пишет The Washington Post.

Как сообщал портал "Комментарии", Михаил Радуцкий, народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассказал, каково состояние загруженности детских больниц в Украине. Сейчас коронавирусной инфекцией стали больше болеть дети.

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