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Учения НАТО будут подавать, как провокацию: в ISW раскрыли план Кремля

По мнению аналитиков ISW, Россия хочет представить учения НАТО как провокацию

сегодня, 09:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия пытается и в дальнейшем представлять в информационном пространстве масштабные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокационные. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Учения НАТО будут подавать, как провокацию: в ISW раскрыли план Кремля

Учения НАТО. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые являются ответом на агрессию России против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО, как провокационные.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 начинаются на этой неделе и продлятся до мая 2024 г.

В отчете напоминают, что Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на первоначальное объявление о проведении учений Steadfast Defender в сентябре 2023 года и ложно заявило, что учения НАТО имеют все более провокационный и агрессивный характер.

МИД России утверждал, что НАТО продолжает "демонстрацию силы" на "пороге России". Ведомство также заявляло, что Россия регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации, призывала НАТО отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.

Российские источники утверждали, что НАТО использует учения, чтобы "накрутить" и подстрекать страны Балтии готовиться к войне с Россией и характеризовали такие учения как "серию провокаций".

Военные аналитики отмечают: российская информационная операция, направленная на то, чтобы представить оборонительные действия НАТО в ответ на реальную российскую агрессию на восточном фланге Альянса как провокационные, имеет целью отвлечь внимание от недавней агрессивной российской риторики и поведения в отношении НАТО.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-19-2024
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