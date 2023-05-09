Участник «Холостячки» сыграл свадьбу с любимым в Мексике: его избранником стал колумбиец

Его "половинкой" стал колумбиец Фелипе. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram Хветкевича. Они поженились 5 мая в Мексике. На свадьбе побывала и сама холостячка, теперь и приятельница Хветкевича – Злата Огневич. Как ни странно, украинская звезда для церемонии выбрала белое платье с глубоким декольте и завершила образ яркими аксессуарами. Что больше напоминала невесту, чем гостю.

Андрей Хветкевич с любимым и Златой Огневич. Фото с Instagram

Влюбленные Андрей и Фелипе одели одинаковые костюмы хаки, белые рубашки, галстуки цвета шампань и белые кроссовки. Они обменялись обетами на побережье Тихого океана под праздничной аркой. Ее украсили цветами и белыми лентами. После всех гостей пригласили на яхту, где их ждал вкусный пир. Вечером, праздник закончился салютом в честь новобрачных.

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Андрей Хветкевич сделал предложение Фелипе в августе прошлого года. Тогда участник "Холостячки" опубликовал фото с любимым и написал в социальных сетях:

"Я такой, какой есть, учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал Да, — поделился Хветкевич.

В это время Злата Огневич одной из первых, поздравила пару. Написав в комментариях: "Самые искренние поздравления! Я очень рада за вас".

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Модель из Украины изменила свою родину и набросилась на президента Зеленского. Когда-то Наталья Бакай представляла нашу страну на "Мисс Мира", а сегодня она живет в России и поддерживает Кремль.

Как писали "Комментарии", — Скандальный актер снимает фильм о войне в Украине: говорит, что покажет "всю правду" Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, объявил о работе над фильмом о войне в Украине.