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Участковый из Днепра открыл бизнес на ритуальных услугах: почему его так и не уволили из органов

В Днепре "ритуальный бизнес" полицейского продолжает процветать

сегодня, 13:40
Автор:

Станислав Молчанов
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После публикации статьи на портале "commets.ua" от 24.07.2021 года под названием "Участковый в Днепре терроризирует родственников умерших", данного участкового временно отстранили от исполнения своих обязанностей. Степаненко Роман ушел на больничный, а потом и в отпуск.

Участковый из Днепра открыл бизнес на ритуальных услугах: почему его так и не уволили из органов

Иллюстративное фото из открытых источников

По нему было проведено служебное расследование, однако оно ничем не закончилось. Роман Степаненко не только не был уволен из органов полиции, наоборот, он еще больше развернул масштабы своей деятельности и влияние в сфере ритуальных услуг.

Недавно была открыта ритуальная служба под названием "Велес", которая расположена по проспекту Богдана Хмельницкого, 48 в г. Днепр. Услуги предоставляются от ФОП "Панова Елена Викторовна", которая зарегистрирована как предприниматель в г. Киеве. Ходят слухи, что к деятельности этого предприятия якобы имеет отношение Роман Степаненко.

После открытия данного предприятия, родственники усопших вынуждены пользоваться услугами данной ритуальной службы, иначе трупы увозятся на вскрытие в морг, вне зависимости от того, состоял ли усопший на учете у врачей. При этом участковый якобы надумывает причины для вскрытия: он указывает, что видит телесные повреждения на теле усопшего. При этом родственники покойников должны заплатить за доставку трупа в морг на вскрытие.

Но даже если люди согласны на предоставления услуг со стороны ритуальной службы, то они потом платят огромные деньги за одни и те же услуги, которые называют разными терминами. Так, в прайсе можно обнаружить счет за вскрытие человека, которое проводит бюро судебных экспертиз, и "Велес" к нему никакого отношения не имеет.

Также известно, что недавно был приобретен автомобиль, который по габаритам подходит для предоставления ритуальных услуг. Авто зарегистрировано на родственников Романа Степаненка.

Остается вопрос о том, почему служебное расследование не дало результатов и какую связь имеет покупка авто и должность Степаненка с деятельностью ритуальной службы.


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