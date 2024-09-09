Убийство Ирины Фарион: новые детали о последних часах жизни известного языковеда

В день убийства известного украинского языковеда Ирины Фарион она была полна планов на предстоящий отпуск за границей. Как выяснилось, в тот день ученая вышла из дома с чемоданом, готовясь к частной поездке в Болгарию.

В день убийства Ирина Фарион готовилась к отпуску

В интервью 5 каналу дочь языковеда София рассказала о предчувствиях семейного отдыха и о больших надеждах, связанных с этой поездкой. София подчеркнула, что их семья всегда пыталась поддерживать Украину даже в условиях отдыха

"Мама говорила, что во время войны нужно отдыхать в Украине. Но поскольку море в Украине не очень безопасно, мы выбрали Болгарию".

В день, когда семья должна отправиться в путешествие, произошла трагедия. Туристическая фирма, узнав о событиях, вернула семье все деньги за поездку, которые теперь пойдут в поддержку военного батальона, где служит зять Ирины.

Тело Фарион было найдено рядом с ее домом, а чемодан до сих пор не возвращен из-за следствия.

"Это будет на самом деле тяжелее всего — что надо будет смотреть все эти вещи", — с горечью отметила дочь.

Полиция продолжает расследование убийства, пытаясь восстановить хронологию последних часов жизни Ирины и найти причину такого жестокого поступка.

Читайте на портале "Комментарии" — В расследовании убийства известного украинского языковеда Ирины Фарион появились новые подробности. Дочь убитой София в интервью телеканалу "5 канал" рассказала, что она не может озвучивать известные ей детали следствия, но правоохранители проинформировали ее о новых доказательствах и обстоятельствах.