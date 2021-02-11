Популярный сервис Uber отключил возможность вызывать такси с помощью телефонного звонка в Украине. Теперь клиент сможет заказать автомобиль только с помощью мобильного приложения, передает издание "Лига.Net".

Uber отключил возможность заказать такси по телефону - фото из открытых источников

Вызвать такси компании Uber в Украине по номеру 9988 можно было с 2018 года. Заказать автомобиль с помощью голосового вызова можно было в крупных украинских городах — Киеве, Одессе и Львове. По данным компании, по состоянию на август 2020 года, на вызовы такси Uber по телефону приходилось не более 10% всех поездок.

В Uber сообщили, что если сейчас набрать ранее действующий номер, то включится автоответчик и клиентам сообщат о том, что для заказа услуги необходимо скачать приложение.

Ранее стало известно, что Uber продает свою дочернюю компанию по производству беспилотных автомобилей стартапу Aurora Technologies, отказываясь от подразделения, которое основатель Uber однажды назвал критически важным для будущего компании. Разработка технологии автомобилей без водителя была ключевым приоритетом, когда основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик возглавлял фирму, поскольку он видел в ней способ сократить расходы.

Портал "Комментарии" также сообщал, что столица Франции обзаведется летающими такси. Согласно информации оператора общественного транспорта RATP, аэротакси позволит сократить время в пути более чем в два раза. К примеру, воздушный путь из центра Парижа в аэропорт Шарль де Голль займет всего 15 минут вместо 40 минут, которые требуются на сегодняшний день.









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