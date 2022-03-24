Убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев в западных областях

Западные области продолжают принимать переселенцев из других регионов. В Хмельницкой области транзитом проехали более 223 тысяч человек, осталось проживать в общинах более 100 тысяч переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Переселенцы из других областей, фото Черновицкой ОВА / Фейсбук

Взяли на военный учет 4300 перемещенных граждан, 738 изъявили желание пойти на службу в ряды ВСУ. Сообщается, что область занимает второе место по мобилизации военнообязанных. В области более 3814 школьников из семей переселенцев приступили к учебному процессу в заведениях.

По данным Департамента образования, науки, молодежи и спорта ОВА, в школы Хмельницкой общины записались 727 учеников, Каменец-Подольской – 477 детей. Более 1500 детей уже учатся в заведениях Теофипольской, Славутской и Чемеровецкой общин. Также Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля был временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский.

В Хмельницкую область бизнесмены перевозят свои предприятия из регионов, где ведутся боевые действия.

"В настоящее время перечень предприятий, которые хотят вести деятельность именно в Хмельницкой области, постоянно увеличивается. Уже в базе данных области зарегистрировано более 300 объектов, которые готовы предоставить свои свободные площади. Это и склады, и помещения законсервированных предприятий, которые могут быть использованы под указанные цели," — подчеркнул первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

85 предприятий планируют перевезти свой бизнес в область и уже наладили связь с местными властями. Сейчас обрабатываются пути эвакуации мощностей. В общинах работают гуманитарные штабы, перераспределяются гуманитарные грузы для регионов, где есть потребность в этих товарах. Гуманитарную помощь получают и переселенцы.

В Черновицкой области приняли более 60 тысяч вынужденных переселенцев, из них 19 тысяч детей. Людей бесплатно размещают в учебных заведениях и социальной защиты. В областном центре оказывают помощь переселенцам волонтеры Турецкого Красного Полумесяца. На Соборной площади Черновцов они организовали полевую кухню и кормят первыми блюдами, гарнирами, горячими напитками всех нуждающихся. В день волонтеры обслуживают тысячу человек.

По информации Департамента образования и науки Черновицкой ОВА, в образовательный процесс в области вовлечены 5612 детей из семей переселенцев, 141 ребенок дошкольного возраста, 5 студентов коледжей и 304 студента вузов. Всего зарегистрировано 9194 детей из числа внутренне перемещенных лиц, 5926 из них – школьного возраста, 2786 детей от нуля до шести лет, 24 учеников ПТО, 56 воспитанников заведений профессионального предвысшего образования и 380 студентов вузов. Также в область переехали 22 ребенка с особыми образовательными потребностями.

В Черновицкую область были эвакуированы 140 детей из трех центров социально-психологической реабилитации детей Николаевской области в возрасте от 3 до 17 лет, сообщила начальница Службы по делам детей Черновицкой ОВА Наталья Кошурба. В школах Буковины есть 108 вакансий педагогических работников, уже трудоустроено четырех учителей из числа переселенцев.

"Обращаюсь к бизнес-сообществу Буковины – открывайте предприятия, возобновляйте работу, приглашайте к труду переселенцев, которые сейчас проживают в области. Предпринимателям-переселенцам, которые потеряли работу из-за войны, будут выплачивать через "Дию" 6500 гривен компенсации. Такую же сумму в течение двух месяцев могут получать работодатели области, которые трудоустроят беженцев", — подчеркнул Сергей Осачук, глава Черновицкого ОВА.

Как сообщал портал, в Кировоградской и Винницкой областях помогают переселенцам из регионов, где ведутся боевые действия.



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