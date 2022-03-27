Убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев в Прикарпатье и Тернопольской области

Перемещенные дети, фото Ивано-Франковская ОГА

Украинские власти продолжают эвакуировать граждан из пострадавших от боевых действий районов. Недавно президент объявил, что будет начато строительство временного жилья для переселенцев. Пока что их принимают в общинах Прикарпатья и Тернопольской области.



По информации Ивано-Франковской областной военной администрации, с 24 февраля в область прибыло около 96 тысяч переселенцев, из них 322 детей из интернатных учреждений. Из Донецкой области было эвакуировано 13 детей с инвалидностью. В специнтернате их обеспечили надлежащими условиями и пятиразовым питанием. С детьми и переселенцами работают психологи. Обеспечивать насущные нужды переселенцев помогает также благотворительный фонд "Рокада". С 21 марта возобновлена работа внешкольных учебных заведений в дистанционном режиме.

В области зарегистрировались более трех тысяч школьников из семей переселенцев. В школах Ивано-Франковска в настоящее время 1500 эвакуированных детей уже проходят обучение. Уроки проводятся с использованием дистанционных технологий на разных онлайн-платформах: Zoom, Google Meet, педагогических игр "Розумники", образовательных платформ "На Урок", "Всеосвіта", Вчи.юа, Kahoot! LearningApps, с использованием интерактивных рабочих листов, доски для совместной работы Padlet и т.д.



В Ивано-Франковске работает социальная столовая на базе начальной школы. Обеды здесь организованно выдают с 5 марта. Горячую еду, напитки из шиповника, сладости все нуждающиеся могут получить бесплатно. Заведение работает в течение четырех часов ежедневно. Горячие обеды по льготным ценам реализуют и в других столовых школ.

Область уже получила гуманитарные грузы таких стран как Польша, Венгрия, Италия, Румыния, Швейцария, Турция и направила помощь жителям Сумщины, Киевщины и Черниговщины.

В Тернопольской области, по данным облгосадминистрации, приютили более 60 тысяч переселенцев, из них 14 тысяч детей.

"С 26 февраля по 25 марта в учебных заведениях области размещено 14568 человек из зоны боевых действий, из них 4959 детей. С 14 марта в области начат образовательный процесс в дистанционной форме. Обучением охвачено 3756 участников образовательного процесса внутриперемещенных лиц в заведениях общего среднего образования и 359 учеников в заведениях профессионального образования" , — отметила начальник управления образования и науки области Ольга Хома.

Продуктовые наборы постоянно отгружаются для обеспечения продуктами жителей Киевской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей, уже изготовлено более 200 тыс. таких пакетов. Из Тернопольщины выехало более 300 грузов из Гуманитарного штаба Тернополя в Киев, Харьков, Николаев и другие города, грузы развозят больше 500 волонтеров-водителей. Область отправила четыре автомобиля скорой медицинской помощи в регионы, где продолжаются активные бои. Автомобили поступили от Великобритании.

В регионе началась посевная кампания – фермеры посеяли 300 гектаров яровой пшеницы, 210 тыс. га озимых культур, рапса – 73 тысячи гектаров. Принято решение увеличить объемы насаждения овощных культур, картофеля.

Как сообщал портал, в Хмельницкой и Черновицкой областях общины приняли тысячи беженцев из пострадавших от боевых действий регионов.

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