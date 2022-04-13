Убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев в приграничных областях

Граждане из горячих точек разъехались по Украине в разные области. Пограничные Ровенщина и Житомирщина тоже приютили немало переселенцев.

Села Житомирской области, фото Нацполиции

Ровенская область



По данным военной администрации, в Ровенской области на длительное проживание осталось 42 890 переселенцев, также в регион эвакуировано более 400 подопечных гериатрических пансионатов, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, психоневрологических интернатов из Киевщины и Донбасса. Все они обеспечены надлежащими условиями проживания, социально-бытовым и медицинским обслуживанием. Ежедневно Ровенская область принимает более 500 внутриперемещенных лиц.

В настоящее время более 2,7 тыс. учащихся из числа внутриперемещенных уже учатся в школах области. Также за последнюю неделю 33 ученика из оккупированных территорий и зоны боевых действий присоединились к обучению в пяти заведениях области.

В области работают мобильные группы для поддержки переселенцев, в которые входят психологи, социальные работники, юристы. В области работает гуманитарный штаб, продуктовые наборы отправляются в Черниговскую, Киевскую и другие регионы.



В Ровно вынужденных переселенных украинцев приглашают на языковые курсы "Філіжанка МОВИ по-рівненськи". Желающие могут приобщиться к улучшению разговорного украинского, поучаствовать в творческих мастер-классах, попытаться выполнить арт-терапевтические упражнения.

В апреле 365 спальных мест для переселенцев обустроили в одном из учебных заведений в Млиновской общине также для них передано 500 комплектов постельного белья, подушек, одеял, полотенец, покрывал. Помощь в этом оказали Smart People и представители программы USAID КЭУ.



Аграрии области завершают сеять яровые пшеницу, ячмень и овес, сахарную свеклу, технические культуры – подсолнечник и яровой рапс. Всего планируется засеять 420 тысяч гектаров. В область перевезли 15 предприятий из пострадавших регионов.

Житомирская область



В области остановились более 60 тысяч граждан и 22 300 эвакуированных детей из Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Николаевской, Киевской и Запорожской областей. К дистанционному обучению привлечены почти 2000 школьников. В Житомирской, Бердичевской, Новоград-Волынской и Романовской общинах возобновили работу детские сады. В регионе оккупанты разрушили Житомирский лицей №25, 22 садика; 3 заведения внешкольного образования; 6 заведений профессионально-технического образования; 2 профессионального высшего и 2 высшего образования.



Враг обстреливал населенные пункты, а раненых привозили в Брусиловскую больницу. Именно это медучреждение стало одним из медицинских форпостов этой войны на Житомирщине. 95% пациентов, которых доставили в больницу, удалось спасти.

Часть области была под оккупацией, в частности, села Народицкой общины. На освобожденных территориях полицейские фиксируют доказательства преступлений оккупантов и проводят разминирование. Обстрелы еще продолжаются, ночью, впервые за 10 дней, враг нанес авиаудар по Чудновской общине, жертв нет.

Портал сообщал о том, как принимают переселенцев в Закарпатской и Черкасской областях.



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