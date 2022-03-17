Убегая от войны: какая ситуация с обеспечением переселенцев

Из зоны боевых действий продолжают уезжать украинцы. Какая ситуация в областях, принимающих тех, кто убегает от войны, мы узнавали в координационных центрах Винницкой и Кировоградской областей.

Переселенцы в Кропивницком, фото Телеграмм Кировоградской ОГА

В Александрии Кировоградской области проблем с количеством свободных мест для переселенцев пока нет. Об этом сообщили в гуманитарном штабе. Беженцев расселяют в школах, детских садах, больницах, общежитиях. В городе беженцам выдают талоны на горячее питание. Несколько кафе готовят обеды, там люди бесплатно могут поесть. Для переселенцев тёплую одежду и продукты собирают местные жители, затем волонтеры выдают вещи тем, кому это нужно.

С 21 марта в центрах социальной защиты Кировоградской области начнут принимать заявки на регистрацию внутриперемещенных лиц для того, чтобы такие люди смогли получить денежные выплаты от государства. Также граждане могут обращаться в региональные центры занятости, чтобы стать на учет и найти работу. Те, у кого есть дети школьного возраста, должны прийти в ближайшую школу в том городе, где они остановились, и записаться. После чего их ребенок сможет продолжить обучение.



Область ежедневно принимает от 7 до 9 тысяч беженцев, треть из них – дети. С начала войны через Кировоградскую область проехало 49 тысяч переселенцев, часть из них осталась проживать в городах и общинах. Места для расселения беженцев в области имеются в достаточном количестве.



11 марта 128 детей-сирот из Николаевского детского дома приехали на автобусах в Кропивницкий. Там их расслелили и обеспечили всем необходимым. С 14 марта 830 детей из семей вынужденных переселенцев влились в учебный процесс в Кировоградской области.



В Винницкой области, по словам ответственной за поселение беженцев в территориальных общинах Татьяны Романчук, свободных мест для проживания почти нет. В общинах в настоящее время проживает около 34 тысяч переселенцев. Область принимает украинцев на ночлег. Все заведения, где можно было расселить людей, задействовали на 100%. Беженцы, которые размещены в коммунальных заведениях, обеспечены горячим питанием.

Татьяна говорит, что сейчас очень много переселенцев, поэтому не все их потребности удовлетворяются. С 16 марта в Виннице работает Центр предоставления гуманитарной помощи беженцам. В центр, что в помещении бывшего Коцюбинского кинотеатра (Соборная, 68), можно подать заявки на получение гумпомощи. Однако сначала следует зарегистрироваться в департаменте социальной политики горсовета как внутренне перемещенные лица и предъявить свои документы. В общинах местные жители приносят в гуманитарные штабы вещи, средства гигиены, одежду, продукты, волонтеры помогают с расселением.

По данным Винницкой государственной администрации, на территории Оратовской общины находится 3650 переселенцев, в самом поселке около 450 человек, из них 130 детей. Тульчин принял 6575 транзитных внутренних переселенцев. 15 марта в общине находилось 3302 переселенца, из них 1677 детей и 71 маломобильный человек с инвалидностью. Все беженцы в общине расселены, снабжены питанием и всем необходимым.

Как сообщал портал, Ирина Верещук рассказала о гуманитарных коридорах на 17 марта.

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