Убегая от войны: как общины в центре и на западе принимают переселенцев

Из регионов, где ведутся боевые действия, продолжается эвакуация гражданского населения. Ранее мы сообщали о ситуации в общинах, принимающих переселенцев в центре и на западе Украины.



Эвакуация населения, фото ГСЧС

Закарпатье



Как сообщили в Закарпатской военной администрации, в области уже зарегистрировано более 100 тысяч переселенцев, из них более 37 тысяч детей и более 250 человек с инвалидностью. Для расселения используют 290 коммунальных заведений. Также готовятся сдать здания для временно размещения переселенцев в селе Соломоново Ужгородского района. Там планируют разместить 1500 человек. К проекту присоединилась миссия ООН в Украине. Область получила от США 18 модульных домов для временного проживания вынужденных переселенцев, они переданы в Киевскую область.

На днях Болгария приняла 51 беженца из зон боевых действий, в частности, из Донецка, Славянска, Краматорска, Конотопа и других населенных пунктов, они будут проживать на курорте "Солнечный берег".

В области работает 296 мест питания для переселенцев, которые финансируются из местного бюджета. Общее количество граждан, получающих горячие обеды свыше 16 тысяч. Из них в областном центре работает шесть заведений, где люди питаются каждый день. Это ресторан "Дельфин" (2000 посетителей ежедневно), рабочая столовая завода АО УФМК (300 посетителей), столовая "Ромашка" (80 человек), кафе "Венеция" (100 человек), КСПП "Инновация" (50 человек), железнодорожный вокзал (1500 посетителей). На нужды в питании переселенцев выделили уже более 50 млн. гривен: 20 млн. грн из областного бюджета и 31,5 млн. грн — из местных.



В области работает 66 колл-центров для переселенцев, из них 2 в Ужгороде, 64 – в территориальных общинах. По данным ОВА, 50 тысяч переселенцев получают денежную помощь от Международной организации миграции и Агентства по беженцам представительства ООН в Украине. Сумма выплат составляет по 1000-2200 грн на человека.

В Закарпатье уже перевозят предприятия. Как сообщил заместитель председателя ОВА Василий Иванчо, уже осуществлена релокация 47 предприятий, из них 20 возобновили работу. Для таких предприятий планируют создать новые площадки – индустриальные парки.



ГВУЗ "Ужгородский национальный университет" и Донецкий областной институт последипломного педагогического образования подписали Меморандум о сотрудничестве.

Черкаская область



В Черкасской области уже поселилось 70 тысяч переселенцев. По информации главы ОВА, Игоря Табурца, ежедневно в городах и общинах остаются на ночлег тысячи граждан, которые едут с горячих точек. В школах области дети вышли на дистанционное обучение, уже регистрировалось более 4 тысяч детей из семей переселенцев. Возобновили работу полсотни детских садов в дистанционном формате. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подчеркнул, что в областном городе критическая инфраструктура функционирует, частные предприятия возобновляют свою работу, городской транспорт перевозит пассажиров, больницы обеспечены всем необходимым. В городе работает Благотворительный фонд "ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ ЧЕРКАССЫ", который собирает средства для поддержки военных ВСУ и терробороны амуницией, снаряжением. В Черкассах работают около 750 врачей и 1400 медицинских сестер. Переселенцы принимаются без деклараций и без электронных направлений. Сформирован резерв медикаментов, перевязочных материалов, продуктов питания, питьевой воды, есть достаточные запасы дизельного топлива для работы генераторов на случай отключения электроэнергии. Аграрии Черкасщины планируют засеять 476 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами: пшеницей, свеклой, овсом, подсолнечником. Работники лесных хозяйств уже высадили около 400 гектаров культур или более 2,5 млн сеянцев.

Область приглашает к себе предпринимателей, желающих эвакуировать свой бизнес. Руководство области налаживает контакты с бизнесменами, показывает свободные площади для релокации производств, предоставляет контакты местных предпринимателей, способствует созданию коопераций и предоставляет юридическое и экономическое сопровождение.

Оба региона обеспечивают перевозку гуманитарных грузов в южные, восточные, северо-восточные области. Граждане приобщаются к волонтерской деятельности, изготовлению продуктов питания для военных, переселенцев, жителей регионов, где продолжаются бои с врагом.

Как мы писали ранее, стало известно, какая ситуация с обеспечением переселенцев на Прикарпатье и Тернопольщине.

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