У Зеленского создают пул блогеров: за и против такой затеи

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ОП создает пул блогеров, которые будут говорить о положительных трендах во внутренней политике Украины. Как оценивать такого рода подход? Поможет ли он улучшить имидж власти? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"В таких действиях Офиса президента я вижу попытку выйти из орбиты олигархических медиа и исправить коммуникативные недочеты прошлых периодов"

Политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что практика астротерфинга (одна из манипулятивных техник, использующих возможности ІT и Интернета для управления общественным мнением) как формы политической коммуникации пришла к нам из стран Запада и не является чем-то диким или превратным.

"Понятное дело, в условиях отсутствия своих центральных медиа у Зеленского, привлечение блогеров к объяснению позиции властей становится чуть ли не единственной реальной возможностью разъяснить ту или иную позицию, – отмечает эксперт. – Тем более, сегмент блоггинга интенсивно развивается, а многие ЛОМы имеют солидную аудиторию влияния".

Причиной такой ситуации, по словам Олега Постернака, стали доминирования медиа промышленно-финансовых групп на рынке, в особенности телевидения и интернет-изданий.

"Поэтому в таких действиях Офиса президента я вижу попытку выйти из орбиты олигархических медиа и исправить коммуникативные недочеты прошлых периодов, – говорит эксперт. – С другой стороны, без внятной, ясно транслируемой позиции власти многие ее мероприятия и действия могут быть неверно истолкованы. Как, к примеру, сложилась ситуации с "Большим строительством". При всём при том, это реально важный инфраструктурный проект, направленный на "разогрев" экономики в условиях коронакризиса, улучшения транспортных коммуникаций и оживления экономических возможностей регионов. Но большинство частных медиа преподнесли его в негативном ключе, манипулятивно привязав историю к "антиковидному фонду", хотя изначально средства, предусмотренные на "Большое строительство", не предназначались. И таких манипуляций очень много".

"Такой пул может стать информационно-разъяснительной площадкой для президентских решений или указов"

По мнению политолога Олега Гнатюка, одна из целей создания пула блогеров ОП — это возможность частично нейтрализовать негативный информационный контент и аргументировано противостоять информационным атакам различных политических оппонентов, которые остро критикуют деятельность Владимира Зеленского.

"Также такой пул может стать информационно-разъяснительной площадкой для президентских решений или указов, которые представляют для общества особенно острый интерес, – отмечает эксперт. – Например, по земельной реформе, по деятельности Конституционного Суда, деятельности ТКГ в Минске, кадровым назначениям и так далее… Авторитетные, профессиональные блогеры могут влиять на формирование общественного мнения. Но если они будут сотрудничать с командой Офиса президента публично и открыто, это ставит под сомнение объективность освещаемой ими информации. Особенно, если эти люди будут получать за свои услуги еще и материальное вознаграждение".

Олег Гнатюк, считает, что данная инициатива также может быть введена не только для создания положительного имиджа деятельности ОП. Конечной ее целью, по мнению политолога, может быть уменьшение уровня общественного недоверия к самому гаранту и уменьшение падения его личного рейтинга, который продолжает неуклонно снижаться.

Как сообщалось, новый рейтинг показал, кому из украинских политиков доверяют больше всего.

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