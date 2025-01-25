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У Зеленского сделали новое заявление о перепрохождении ВВК "ограниченно пригодных"

Срок для перепрохождения ВВК "ограниченно пригодных" продлят

25 января 2025, 08:13 comments1540
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Кравцев Сергей

В Украине по закону все "ограниченно пригодные" военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля, но успеть могут не все. Предельный срок для перепрохождения будет продлен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

У Зеленского сделали новое заявление о перепрохождении ВВК "ограниченно пригодных"

Перепрохождение ВВК. Фото: из открытых источников

Замглавы ОП отметила, что более одного миллиона "ограниченно пригодных" еще не перепрошли ВВК, потому что ждали вызова от Территориальных центров комплектации и Социальной поддержки (ТЦК и СП).

Ирина Верещук считает, что вряд ли такое количество успеет это сделать до 4 февраля включительно, после чего последуют "штрафы и другие юридические неприятности".

"Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса", — говорится в публикации Верещук в Telegram-канале.

Поэтому заместитель главы ОП рассказала, какие меры срочно готовит власть.

"Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно пригодным. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы", — рассказала она.

Кроме того, добавила Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения "срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя проработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК".

"Так будет конструктивно. Но, все ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр. Как того требует закон", — отметила чиновница.

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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna/2671
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