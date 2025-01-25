У Зеленского сделали новое заявление о перепрохождении ВВК "ограниченно пригодных"

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Кравцев Сергей
В Украине по закону все "ограниченно пригодные" военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля, но успеть могут не все. Предельный срок для перепрохождения будет продлен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.
Перепрохождение ВВК. Фото: из открытых источников
Замглавы ОП отметила, что более одного миллиона "ограниченно пригодных" еще не перепрошли ВВК, потому что ждали вызова от Территориальных центров комплектации и Социальной поддержки (ТЦК и СП).
Ирина Верещук считает, что вряд ли такое количество успеет это сделать до 4 февраля включительно, после чего последуют "штрафы и другие юридические неприятности".
Поэтому заместитель главы ОП рассказала, какие меры срочно готовит власть.
Кроме того, добавила Верещук, Министерство обороны и Министерство здравоохранения "срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя проработать всех ограниченно пригодных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК".
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