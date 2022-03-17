У Зеленского рассказали о приемлемом варианте завершения войны

Украина хочет завершения войны, созданием новой коалиции, которая сможет помешать Российской Федерации в реализации ее планов по вторжению будущем. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в интервью польским СМИ озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк. Текст интервью опубликовало информагенство "УНИАН".

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Михаил Подоляк отметил, для Украины на первое место выходит не статус, а союзники, которые готовы будут вместе с украинцами отстаивать территориальную целостность украинского государства.

Подоляк отметил, что после российского вторжения в Украину вся архитектура европейской безопасности показала свою неэффективность. Такую же неэффективность показал Североатлантический Альянс. Теперь украинцы знают, что Путина можно остановить только силой. На сегодняшний день у НАТО нет такой силы. Альянс сегодня выглядит организацией, которая хорошо организовывает разного рода саммиты, где генералы хвастаются своими способностями и на словах рассказывают, какие они способные.

Советник главы ОП добавил реальность оказалась таковой, что Кремль сегодня не считается с НАТО, не видит в этом Альянсе для себя опасность. А история о том, что НАТО приближается к российским границам была рассчитана исключительно на местного обывателя в России, чтобы потом оправдать вторжение в суверенное соседнее государство. Поэтому план Украины – завершить войну, сформировав новую коалицию государств, которые смогут гарантировать Украине реальную помощь, если Россия вновь захочет вторгнуться в Украину.

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