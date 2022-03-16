У Зеленского рассказали, на что пойдут 300 млрд долларов РФ, зарезервированных для Украины

На сегодняшний день есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для Украины. Речь идет о средствах от Центрального банка России, которые находятся на счетах за пределами РФ. После введения беспрецедентных санкций против РФ эти средства будут поступать в украинский бюджет. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

Доллары. Фото из открытых источников

Советник главы государства пояснил, в первую очередь, речь идет о средствах так называемой российской элиты. Их активы и имущество арестовано за границей. Дальше оно будет продаваться на аукционах и средства от продажи как раз и будут поступать в фонды Украины.

По части этого имущества будут выпущены так называемые долговые обязательства, бонды.

Как пример, Устенко привел футбольный клуб "Челси", владельцем которого есть известный российский миллиардер Роман Абрамович. Права на футбольный клуб сейчас находятся под арестом. И, дабы избежать процедуры продажи, можно выпустить ценные бумаги, бонды. Их можно приобрести, а потом продать ФК "Челси", вернув деньги бондами. Финансы от продажи бондов поступят в фонд, за счет средств которого в дальнейшем и будет восстанавливаться территория Украины, разрушенная во время военных действия страны-агрессора.

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