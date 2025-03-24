У Зеленского раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Довольно продолжительное не было ясности о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии. Было только известно, что они состоятся, но не было известно никаких других деталей. Теперь же стало известно, что на них обсуждалась безопасность судоходства и прекращение атак на украинские порты. Также во время переговоров речь шла об обмене пленными. Об этом во время телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Офис президента. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что во время переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта обсуждали прекращение обстрелов украинских портов не только в Одессе.

Стороны коснулись также вопросов инфраструктуры и безопасности судоходства, в частности, обсуждали обоюдное прекращение огня и возвращение украинских детей и военнопленных.

"Речь шла о взаимном прекращении огня — мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты", — отметил Лещенко.

По его словам, важной темой была безопасность украинских портов, функционирующих под угрозой обстрелов.

Речь шла о том, чтобы избежать атак на портовую инфраструктуру в Херсонской области, Николаевской области и Одессе. Лещенко отметил, что переговоры — это технический процесс, подобные встречи станут регулярными.

Также рассматривали возможность обмена военнопленными и возвращения украинских детей, которых удерживает враг.

Читайте также на портале "Комментарии" — американцы и россияне начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине. При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Об этом пишет "The Guardian".



