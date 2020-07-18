У Зеленского озвучили планы на День независимости Украины

В этом году на День Независимости Украины состоится Шествие ветеранов, которое предполагается как объединительная акция. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Такое решение было принято во время консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте Украины сегодня, 18 июля. Так, единогласно участники совещания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций, которые предложили провести ко Дню Независимости Украины Шествие ветеранов. Сообщается, что это будет неполитическая и объединительная акция, цель которой продемонстрировать силу и единство защитников Украины.

Кроме того, ко Дню памяти защитников Украины, отмечаемый 29 августа, планируется провести общегосударственную минуту молчания. Добавим, что панихида в память о погибших защитниках Украины при участии родственников павших героев пройдет у Михайловского Златоверхого собора. Подобные акции планируются и в других населенных пунктах страны.

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