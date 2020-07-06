Является ли Ивана Купала церковным праздником: объяснение ПЦУ

Праздник Ивана Купала - не одно и то же, что Рождество Иоанна Предтечи, празднуемое 7 июля. Об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Facebook.

Так, в ночь на 7 июля во многих уголках Украины устраивают в честь Ивана Купала гуляния на берегах водоемов. В ходе праздника прыгают через костры и ищут папоротник в лесу. При этом в народе существует мнение, что Купала – народное название церковного праздника Рождества Иоанна Предтечи, который отмечается 7 июля. В ПЦУ подчеркнули, что это не так, и эти два события не имеют ничего общего.

Так, якобы празднование Купала связано с языческим божеством любви и продолжения рода, однако в языческом пантеоне богов великого князя Владимира Святославича, о котором идет речь в "Повести временных лет", такого божества не было. А впервые Купала упоминается в Густинской летописи XVII века. Как пояснили в ПЦУ, имя этого божества появилось вследствие недоразумения: летописец из Густынского монастыря, описывая игрища с купаниями, отождествил способ гуляний с названием божества.

А вот имя Иван уже дали в народе, отождествив с пророком Иоанном Предтечей, Крестителем Господним, Рождество которого Церковь отмечает 7 июля. Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча был родственником Христа и родился на шесть месяцев раньше.

Отмечается, что в дохристианские времена Купала был ритуальным праздником, связанным с астрономическим явлением – летним солнцестоянием. Язычники поклонялись солнцу и проводили разнообразные ритуалы ради хорошего урожая и благосостояния. Раньше Купала праздновали 23-24 июня, но с введением григорианского календаря и после перехода на новый стиль, стали отмечать 6-7 июля.

В ПЦУ резюмировали, что Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи – совершенно разные праздники. И только последний является большим праздником для христиан.

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