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У Зеленского ответили, влияет ли блокада украинско-польской границы на поставки оружия

По мнению Михаила Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши

сегодня, 09:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Протесты перевозчиков на украинско-польской границе, конечно же создают много проблем украинской экономке, но на поставку оружия в наше государство они никак не влияют. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 Каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

У Зеленского ответили, влияет ли блокада украинско-польской границы на поставки оружия

Блокада границы. Фото: из открытых источников

"Нет, на поставки оружия никак не влияет. Это все идет в рамках абсолютной четкой стратегии Польской Республики на помощь Украине военно. Блокируются другие грузы, коммерческие грузы, понятно, что это плохая ситуация", — заявил советник главы ОП.


По его словам, военная помощь в дальнейшем поставляется по предварительным договоренностям с украинскими партнерами через транзитивную территорию Польши.

По мнению Михаила Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши.                                                                             

"Нужно дождаться, когда поляки окончательно сформируют коалиционное правительство, предположительно, во главе с Дональдом Туском. Поскольку временное правительство, которое возглавляет Матеуш Моравецкий, не активно работает по деблокаде и вряд ли будет решать проблему", — резюмировал советник.

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Также издание "Комментарии" сообщало — главные выводы от блокирования поляками границы: когда ситуация может разрешиться. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://24tv.ua/blokada-kordoni-polshheyu-podolyak-skazav-vplivayut-protesti_n2443175
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