У Зеленского ответили, влияет ли блокада украинско-польской границы на поставки оружия

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Кравцев Сергей
Протесты перевозчиков на украинско-польской границе, конечно же создают много проблем украинской экономке, но на поставку оружия в наше государство они никак не влияют. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "24 Каналу" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Блокада границы. Фото: из открытых источников
По его словам, военная помощь в дальнейшем поставляется по предварительным договоренностям с украинскими партнерами через транзитивную территорию Польши.
По мнению Михаила Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши.
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Также издание "Комментарии" сообщало — главные выводы от блокирования поляками границы: когда ситуация может разрешиться. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.
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