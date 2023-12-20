У Зеленского ответили на один из вопросов, который не задали президенту на пресс-конференции

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский получил вопросы по меньшей мере от 30 украинских и иностранных СМИ. Однако некоторые вопросы не успели задать президенту, в частности, это касается вопроса дальнейшего существования телемарафона.



Представитель Зеленского Сергей Никифоров после пресс-конференции президента ответил на вопрос журналистов "Детектор медиа", который касался возможной отмены телемарафона, или изменение его формата. Так, как опросы показывают, что у украинцев все меньше доверия к нему.

"Что касается марафона, то это дилемма. То, что вы говорите, — частично правда. Но мы также должны не забывать об информационной безопасности", — сказал Никифоров и добавил, "когда у нас прекратит работать наше главное оружие в информационном пространстве — единство, этим информационным пространством станет легче манипулировать".

Также журналисты задали уточняющий вопрос о критике телемарафона со стороны международных партнеров Украины, в том числе лидеров G7. Пресс-секретарь Зеленского пояснил, что Украина вынуждена выбирать "мы за рейтинги, за конкуренцию, за хайп и раздор, или мы за информационную безопасность и единство". Несмотря на это, Сергей Никифоров добавил о существовании возможности изменить формат телемарафона, однако, как это сделать остается открытым вопросом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 актуальных вопросах, на которые президент Украины Владимир Зеленский не ответил на итоговой пресс-конференции.

Также "Комментарии" писали о военных, которые отреагировали на обещание Зеленского в следующем году изготовить миллион дронов.